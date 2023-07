Montezemolo può “tornare” in F1? Tifosi Ferrari a bocca aperta

L’ex Presidente della Scuderia modenese, Luca Cordero di Montezemolo, potrebbe tornare nel circus nelle vesti di investitore, diventando socio di una casa inglese? Svelata la verità.

Per chi è cresciuto con l’immagine di Montezemolo al fianco di Michael Schumacher, di Jean Todt e di tutti gli uomini in Rosso la notizia è risultata, a dir poco, sorprendente. La carriera del bolognese avrebbe dovuto svilupparsi, sino alla fine, nel team che portò al successo dal 1999 al 2004, aprendo una striscia di successi memorabili.

L’arrivo, invece, di Sergio Marchionne cambiò tutti gli scenari. Montezemolo, non senza polemiche, lasciò la poltrona al manager canadese. Purtroppo l’epopea dell’ex uomo chiave di FCA durò pochi anni, a causa della morte prematura. Dal 2018 è salito in cattedra John Elkann, nipote di Gianni Agnelli. La passione e la determinazione di Montezemolo non si è più respirata dalle parti di Maranello e non è un caso che, da allora, non vi sono state più lotte mondiali.

Le ultime sfide si sono avute nel 2010 e nel 2012 con Fernando Alonso protagonista in pista. La F1 di oggi è, radicalmente, cambiata rispetto a quell’epoca. Il passaggio alle Power Unit ibride ha cambiato, radicalmente, la sfida al vertice. Top team come McLaren, Ferrari e Williams sono state surclassate da Mercedes e Red Bull Racing. Per i ferraristi il quinquennio aureo del Kaiser ha rappresentato il momento più alto della storia del team in F1.

Oggi la Rossa vive ancora di ricordi. L’ultimo mondiale conquistato è sempre quello che porta la firma di Kimi Raikkonen. Ice-man, al fianco di Felipe Massa, fecero godere il pubblico ferrarista anche nella successiva annata con il successo nei costruttori. Da allora sono passati 15 anni, nei quali la Ferrari ha collezionato tantissime delusioni. In molti hanno invocato il ritorno di una guida come Montezemolo, ma il settantacinquenne ha altri programmi per il futuro.

Montezemolo sceglie un team inglese?

Il suo nome era scomparso dai radar della F1 per anni, ma nelle ultime ore si stanno facendo insistenti le voci che lo vorrebbero vicino all’ingresso, come socio minoritario, del team Aston Martin. La notizia riportata si baserebbe sul solido rapporto tra l’imprenditore italiano e il magnate Lawrence Stroll. Quest’ultimo sta ridando lustro al leggendario marchio inglese, puntando su una giga factory e proprio su un ex pupillo di Montezemolo, ovvero Fernando Alonso.

Sulle pagine di Fanpage.it è arrivata la smentita sulla trattativa. Montezemolo non sarebbe interessato ad acquisire una quota dell’AM, nonostante l’amicizia con Stroll. L’indiscrezione avrebbe avuto del clamoroso, anche perché le due squadre in F1 sono diventate rivali nel 2023. La Ferrari, infatti, è alle spalle della AM, per ora, in graduatoria. Montezemolo non investirà milioni di euro nel team inglese.