L’auto di Pecco Bagnaia fa girare la testa: è un regalo incredibile

Pecco Bagnaia sta vivendo un periodo d’oro e di recente ha potuto godersi anche una macchina dalle caratteristiche eccezionali.

In questo ultimo periodo la Ducati è nettamente la migliore motocicletta presente all’interno del Motorsport. Per poterla far rendere nel migliore dei modi c’è bisogno però anche di un grande campione e Pecco Bagnaia è sicuramente uno di questi.

I grandi campioni non si accontentano di certo di vincere solamente una volta, infatti dopo il successo del 2022 il piemontese sta cercando il bis. La sua Ducati vola quando è guidata da quello che in passato era già stato il vincitore della Moto2.

Nonostante qualche caduta di troppo, sono ben tre quelle in stagione, Bagnaia ha ben 35 punti di vantaggio sul secondo in classifica, l’altra Ducati, seppure del team Pramac, di Jorge Martin. Tutto dunque sta facendo pensare a un bis iridato, che rappresenterebbe uno straordinario successo per la Bagnaia.

Nella gloriosa storia della Ducati infatti nessuno è stato in grado di vincere per due volte il titolo mondiale con la casa di Borgo Panigale. Prima di Bagnaia infatti l’unico essere salito in cima al mondo con la Ducati era stato l’australiano Casey Stoner nel 2007.

Da diversi anni la MotoGP ha una stretta collaborazione con la BMW, infatti la casa tedesca vuole premiare il miglior pilota in qualifica della stagione. Al termine di ogni stagione infatti chi ha ottenuto il maggior numero di punti virtuali in qualifica riceverà in omaggio una favolosa vettura direttamente da Monaco di Baviera.

Non solo il titolo mondiale, ma Bagnaia nel 2022 ha saputo conquistare anche il titolo di miglior pilota al sabato. Ecco allora come mai da qualche mese ha l’opportunità di godersi la sua meravigliosa BMW M3 Competition Touring.

La MotoGP omaggia Bagnaia: per lui una BMW M3 Competiton Touring

Non si tratta di una vettura comune, infatti il suo listino prezzo è di ben 103.950 Euro, un costo sicuramente difficilmente accessibile per la maggior parte delle persone. Sono ormai tanti anni che la BMW decide di donare ai piloti vettura della gamma M3.

A primo impatto si nota immediatamente come questa automobile presenti un assetto molto sportivo. Anteriormente infatti vi sono ben due prese d’aria laterali, mentre ai lati troviamo un sistema atto per poter raffreddare il propulsore.

Due prese d’aria sono anche nel cofano e il suo design è assolutamente perfetto per poter essere considerata una delle automobili maggiormente aerodinamiche da strada. La BMW in questione presenta un sistema di trazione integrale che permette così di gestire nel miglior modo possibile la straordinaria potenza di 510 cavalli.

Questo dà modo anche di godere di una favolosa accelerazione, tanto è vero che da 0 a 100 km/h le bastano solamente 3,6 secondi. Nel caso in cui sia disattivato però il sistema ESP vi è anche la possibilità di poter utilizzare questa automobile completamente in trazione posteriore.

Siamo dunque di fronte a una delle migliori automobili che siano mai state realizzate da casa BMW. Bagnaia dunque non vede l’ora di completare alla grande questa stagione 2023 per provare ad avere in dote un’altra vettura del genere.