Ferrari, tra Sainz e Leclerc incombe Norris? Rivelata la verità

Il pilota della McLaren Mercedes, Lando Norris, potrebbe trovare realmente uno spazio nella Ferrari del futuro? Svelata la verità.

Il noto giornalista britannico Joe Saward, sulle pagine del suo blog, ha dichiarato che Lando Norris avrebbe già firmato un precontratto per il futuro con la Scuderia Ferrari. La notizia bomba non ha scosso Maranello, ma ha creato un dibattito in un momento molto delicato della squadra. E’ veramente un altro giovane driver di talento che manca alla Rossa?

In Ferrari sono transitati straordinari interpreti delle quattro ruote. Da Fernando Alonso a Sebastian Vettel (6 mondiali in 2), senza dimenticare il ritorno di Kimi Raikkonen, ultimo campione del mondo della storia del Cavallino, ma nonostante una quantità di talento impressionante non è cambiata la sostanza. La Rossa non vince un mondiale da 15 anni perché non ha più avuto un’auto da mondiale.

Fernando Alonso ha compiuto dei miracoli su auto dimenticabili, sfiorando l’impresa nel 2010 e nel 2012. Sebastian Vettel ci ha provato nel 2017 e nel campionato successivo, ma la Mercedes di quegli anni era una vettura da sogno. Gli atavici problemi degli sviluppi, uno dei tanti talloni d’Achille della squadra, non hanno più permesso, da 15 anni a questa parte, di giocarsi i Mondiali ad armi pari con la concorrenza.

Dopo il lunghissimo ciclo della Mercedes è toccato, nuovamente, alla Red Bull Racing dominare. Charles Leclerc ha fatto una fatica immane a trovare una continuità di risultati. Eccezion fatta per il back to back del 2019 a Spa e Monza e le vittorie ad inizio 2022 in Bahrain e Australia, CL16 ha ottenuto un solo altro successo in Austria nella passata stagione. Sainz ha vinto un solo GP in carriera in F1, nel 2022, sul tracciato di Silverstone.

Ferrari, scelte difficili all’orizzonte

I vertici della Rossa dovranno prendere in considerazione l’ipotesi che i rapporti tra Sainz e Leclerc non risulteranno essere più idilliaci. Già nelle ultime uscite è emersa, in modo lampante, l’insofferenza dello spagnolo, sempre più alla ricerca di attenzioni. Quando l’ambizione supera il talento possono accadere episodi spiacevoli. Il figlio d’arte del Matador vorrebbe lottare per la conquista del campionato del mondo, ma non ha le skill né gli strumenti per farlo.

I contratti di Leclerc e Sainz scadranno al termine della prossima stagione. Entrambi hanno manifestato la volontà di rimanere. Lando Norris è, certamente, un’alternativa importante ma non è quello che la Ferrari ha bisogno oggi.

Si sente la necessità di tecnici di livello e un nuovo direttore sportivo di grande esperienza. Non sono riusciti grandi campioni del passato in un miracolo, non vi riusciranno ragazzi che non hanno ancora vinto GP o hanno ottenuto qualche sporadico podio nell’arco della loro esperienza nel circus.

Secondo quanto riportato da Motorsport.com la questione contrattuale dei ferraristi verrà ridiscussa verso la fine della stagione e non rappresenta una priorità del team guidato da Fred Vasseur. Non vi sarebbe spazio per Lando Norris. La Scuderia, salvo imprevisti, dovrebbe confermare Sainz e Leclerc.