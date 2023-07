Drammatico incidente in auto: calciatore muore dopo lo scontro con il camion

Un tragico incidente ha stroncato un calciatore molto interessante che stava ben figurando, tanto da essere vicino alla Serie A.

In Sudamerica sono tantissimi i giovani ragazzi che vedono nel calcio una bellissima opportunità di rilancio da un punto di vista sociale. Non è per nulla facile riuscire a uscire da questi momenti molto spesso dolorosi, con l’Europa che può essere un grande traguardo.

Lo si può notare con il caso di Diego Barisone, un difensore che nel luglio del 2015 aveva solo 26 anni ed era nel pieno della sua maturità calcistica. Al momento dei fatti stava giocando con la maglia del Lanus, squadra della periferia di Buenos Aires.

La squadra stava vivendo un periodo molto positivo della propria storia, tanto è vero che solo nel 2017 avrebbe disputato la prima storica finale di Copa Libertadores contro il Gremio. Barisone era un pilastro di quella squadra e ci aveva impiegato tanto lavoro e sacrificio per arrivare fino a quel punto.

Gli inizi furono con l‘Union di Santa Fe, per poi passare al blasonato Argentinos Juniors e poi al Lanus. In questa squadra vi era passato proprio all’inizio della stagione 2015, ma già l’anno precedente il Palermo aveva messo gli occhi su di lui.

I siciliani allora erano in Serie A e avevano una folta colonia argentina, con i principali campioni che erano Vazquez e soprattutto Dybala. Una grande squadra che avrebbe potuto rafforzarsi con Barisone in difesa, ma la morte bussò troppo presto.

La morte di Barisone: tragico schianto in auto

Quel tragico giorno d’estate sembrava essere un giorno come un altro per il difensore. Quest’ultimo infatti aveva preso la sua auto e stava viaggiando in direzione di Rosario, partendo da Santa Fe.

Quando ormai la sua auto si trovava all’altezza di Cordoba, accadde purtroppo l’irreparabile. La Polizia Telam si rese conto che quello che era successo era un dramma incredibile, con l’incidente che scosse la città tra le 5.30 e le 8.30 del mattino.

Barisone infatti era a bordo della sua auto, quando poco prima di raggiungere il campo di allenamento del Lanus subì un violentissimo scontro contro un camion. Il risultato finale fu drammatico, con Barisone che morì sul colpo e a nulla servì la corsa in ospedale.

Quello che accadde non lo si capì davvero mai fino in fondo, con la Polizia che non trovò le motivazioni reali di quel tragico evento. Ciò che però è evidente è che il ragazzo perse la vita e il Lanus poco dopo decise di scrivere un comunicato ufficiale nel quale salutava il ragazzo.

Non mancarono le condoglianze nei confronti di una famiglia che era sconvolta dal dolore, con Barisone che a soli 26 anni dava addio al calcio e soprattutto alla Terra. La finale del 2017 fu in qualche modo un regalo che tutta la squadra fece al compagno di squadra scomparso.

Alla fine il titolo lo vinsero i brasiliani, ma fino a quella magica finale non mancò il ricordo nei confronti di un ragazzo di soli 26 anni che è scomparso davvero prematuramente.