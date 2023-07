Rubata la macchina di Milinkovic Savic: le conseguenze e la paura del serbo

Spiacevole evento per Milinkovic Savic, con il serbo che si è visto rubare la sua auto. Sarà riuscito a ritrovarla?

Ancora una volta il calcio italiano deve lasciare a partire un grande campione, con Milinkovic Savic che ha deciso di lasciare la Lazio per giocare con l’Al Hilal. La scelta del giocatore serbo è davvero molto particolare, con il campionato saudita che sicuramente gli regalerà uno stipendio eccezionale, ma davvero poche ambizioni.

Per diversi anni è stato considerato il punto di riferimento della Lazio, uno di quei giocatori in grado di far fare il salto di qualità a tutte le squadre. Lotito per venderlo aveva sempre sparato alto, puntando anche su prezzi folli addirittura da 100 milioni di euro.

Quest’estate era praticamente scontata la cessione del balcanico, infatti non sembrava intenzionato a rinnovare il proprio accordo con il biancocelesti che sarebbe scaduto nel 2024. Per non perderlo a parametro zero dunque le richieste erano scese a 40 milioni di Euro, ma alla fine solo i sauditi si sono fatti avanti.

La Serie A perde sicuramente un suo grande protagonista, ma non è detto che in futuro non lo possa riaccogliere. Roma sicuramente gli ha dato tanto e gli ha permesso di diventare uno dei punti di riferimento anche della propria nazionale serba, giocando il mondiale sia in Russia che in Qatar.

Milinkovic Savic ora è pronto per una nuova esperienza e lo farà ancora una volta con la propria automobile. Quest’ultima infatti aveva vissuto in passato un evento davvero particolare.

FIAT Abarth 500 rubata a Milinkovic Savic: ecco cosa è successo

Sembrava dover essere una giornata come tante altre quella di Milinkovic Savic nel febbraio del 2019, quando il serbo si trovava in trasferta con i biancocelesti. Tutto normale, ma al suo rientro a Roma venne accolto da una terribile sorpresa.

Il calciatore non guidava di certo un’automobile eccessivamente appariscente, con la FIAT Abarth 500 che si fa apprezzare per le sue caratteristiche, ma di sicuro non è l’auto sportiva per eccellenza. Dei ladri però hanno pensato allora di rubargli la vettura, con Milinkovic Savic che ha immediatamente esposto denuncia. Il giorno stesse si presentò dal pm Carlo Villano che aveva voluto essere informato dei fatti.

A spiegare la situazione è stato il “Corriere della Sera “. Milinkovic Savic ha raccontato come all’interno della propria abitazione, dato che doveva andare in trasferta, aveva lasciato un suo amico. La macchina aveva ancora dei problemi, infatti era stata acquistata pochi mesi prima in Germania, dunque non aveva ancora ultimato le pratiche per il passaggio alla targa italiana.

Il giocatore avrebbe dovuto completare il tutto proprio una volta tornato dalla trasferta con i biancocelesti, ma purtroppo la FIAT Abarth 500 era stata rubata. Per fortuna però poco tempo dopo il giocatore riuscì finalmente a ritrovarla, evitando così di doverla ricomprare.

Con lo stipendio che andrà a percepire in Arabia Saudita, ovvero di 20 milioni all’anno, spendere 26.000 Euro per una FIAT Abarth 500 sarà uno scherzo. La cosa più importante però è che questo furto sia rientrato, permettendo così al serbo di riavere il proprio veicolo.