Formula E Roma, Gara-1: Evans svetta nella Capitale, incidente spaventoso per una Maserati

La Formula E ha fatto tappa a Roma e come da tradizione ci sarà un secondo E-Prix domani. In Gara-1 si è imposto Evans, davanti a Cassidy e Guhnter.

A Roma si è sempre corso in primavera, ma in questa annata all’EUR la temperatura estiva ha rappresentato un fattore. Il caldo asfissiante, infatti, ha messo a dura prova i piloti della Formula E. Sul lungo tracciato cittadino capitolino, caratterizzato da 19 curve, è scattato dalla pole position sulla Jaguar Mitch Evans, davanti a Sam Bird.

Dalla seconda fila Fenestraz e Buemi hanno provato a mettere in difficoltà i due piloti della Jaguar. Gli occhi sono stati puntati anche su Jake Dennis del team Andretti e, naturalmente, su Cassidy e Wehrlein. Allo spegnimento dei semafori Mitch Evans ha perso la prima posizione a vantaggio del compagno di squadra.

L’inglese è scattato meglio, portandosi all’interno di Curva 1. Evans gli ha lasciato, opportunamente, lo spazio, accodandosi al leader. Buemi ha avuto una partenza da incubo, scivolando in nona posizione al primo giro. Alle spalle di Bird, Evans e Fenestraz si sono dati battaglia Rast, Dennis, Cassidy, Nato e Gunther. Top 10 chiusa dall’ex campione svizzero Buemi del team Envision e Pascal Wehrlein della Porsche.

Il tedesco con il numero 4 ha avuto, però, un problema con l’ala anteriore, dopo una collisione con la Maserati di Gunther ed è stato costretto ad una sosta al secondo giro. Bird ha trainato il teammate, permettendogli di risparmiare anche un po’ di batteria nella prima fase dell’E-Prix. Il lift and cost per risparmiare carburante, inoltre, è un aspetto essenziale in Formula E.

Formula E, inferno a Roma

André Lotterer ha causato l’ingresso della prima SC per uno schianto contro le barriere. Alla ripartenza Evans si è preso la prima piazza. Fenestraz in curva 7 ha sverniciato Sam Bird al sesto giro e lo stesso ha fatto Rast. L’inglese della Jaguar avrebbe potuto coprire meglio le spalle al suo teammate. Activation zone per Evans all’ottavo giro, perdendo la leadership.

Bird ha perso il controllo della vettura in pieno rettilineo, determinando un incidente spaventoso tra quattro vetture. Coinvolta anche la Maserati di Mortara. Quest’ultimo è stato molto scosso dopo il botto. La vettura con lo stemma del Tridente ha preso in pieno la Jaguar, non riuscendo ad evitarla. Gli effetti sarebbero potuti essere devastanti. Buemi, Bird, Mortara, Di Grassi e Da Costa sono state coinvolte, ma lo spavento per l’italo svizzero è stato enorme. Conoscete la potenza delle monoposto di Formula E?

Alla ripartenza da fermo, dopo la bandiera rossa, Fenestraz ed Evans hanno mantenuto le prime due posizioni. Jake Dennis è stato aggressivo, superando subito Rast. Dennis ha sopravanzato il pilota della Jaguar e ha sfruttato l’errore di Fenestraz. Il pilota del team Andretti è scappato via, dando uno strappo sugli avversari. Evans e Cassidy non si sono persi d’animo. Evans, in curva 7, con l’attack mode ha superato Dennis. Quest’ultimo, quarto alla fine, è stato sverniciato anche da Cassidy e Gunther.