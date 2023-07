Pulisic arriva al Milan con questo bolide: sfreccia a oltre 300 km/h

Christian Pulisic è il grande colpo di casa Milan, con lo statunitense che girerà per Milano con una vettura davvero meravigliosa.

Il Milan è grande protagonista del mercato di quest’estate, perché dopo la cessione di Tonali non è rimasto a guardare. Il Diavolo infatti si è assicurato le prestazioni di un grande giocatore come Christian Pulisic, con il fantasista statunitense che è pronto a sbarcare a Milano.

Non è andato tutto per il verso giusto per ora nella propria carriera, con il nordamericano che al Chelsea ha deluso le aspettative. Durante il suo periodo in Germania con la maglia del Borussia Dortmund infatti per molti avrebbe potuto diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo.

Il ragazzo comunque è ancora molto giovane e ha tutto il tempo per poter ben figurare al Milan. Visione di gioco, grande abilità nel servire i compagni e una straordinaria conclusione da fuori area gli danno l’opportunità di essere uno dei giocatori più interessanti di Europa.

Non sarà sicuramente semplice per lui far dimenticare un grande campione come Sandro Tonali, con l’ex Brescia che è passato dall’Italia all’Inghilterra, in direzione Newcastle. Pulisic in questi anni ha permesso agli Stati Uniti di conoscere ancora di più il calcio, infatti nella maggior parte degli Stati a stelle strisce è proprio la sua la maglietta più venduta.

Non si tratta però solamente di un’operazione di marketing, infatti Christian è sicuramente un giocatore di altissimo livello e che si presenterà a Milano con una macchina davvero formidabile.

Shelby Mustang GT500 per Pulisic: il bolide Made in Usa

Da buon statunitense anche Christian Pulisic non dimentica di certo le migliori vetture della propria splendida nazione. La vettura per eccellenza è la Ford, ma da un punto di vista sportivo la Mustang Shelby rappresenta in assoluto un gioiello che solo pochi possono permettersi.

La versione di Pulisic è la GT500, con quest’ultima che al proprio interno ha un motore davvero da sogno. La ditta ha montato un V8 da 5200 di cilindrata che dà la possibilità di poter erogare un massimo addirittura di 771 cavalli.

La velocità dunque è uno dei grandi punti di forza di questa vettura, infatti ha modo di toccare un massimo di ben 305 km/h. Non si tratta però di un’automobile solamente veloce, ma lo stesso tempo la Shelby è riuscita a svilupparla moltissimo dal punto di vista estetico.

Molto interessante la scelta di utilizzare un cambio completamente robotizzato, con la possibilità di regolare la velocità secondo sette marce diverse. Il duro lavoro per migliorare questo assetto, affidato allo specialista Tremec, permette di cambiare marcia in solamente 80 millesimi di secondo.

Tra i vari sistemi che sono stati aggiunti via anche quello Line Lock, con questo che dà modo di bloccare i freni anteriori per poter effettuare delle favolose sgommate. Un’automobile quindi davvero per pochi, con il suo prezzo di partenza che è di ben 113.000 Euro, con Christian Pulisic che dunque ha la fortuna di poter guidare la macchina dei sogni.