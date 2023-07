Esiste una Hyundai i20 con più di 500 cavalli? Sì ed è un gioiello

La Hyundai i20 è considerata per molti una semplice utilitaria, ma in realtà qualcuno è riuscito a darle una potenza davvero impensabile.

In questi ultimi anni il mercato asiatico si è perfezionato e migliorato sempre di più, dimostrandosi all’altezza di Europa e Stati Uniti. Non solo il Giappone, ma anche la Corea del Sud ha fatto passi da gigante incredibili, con la Hyundai che ormai è tra le auto più ambite.

Una di quelle che indubbiamente sta ottenendo i maggiori successo è la i20, una piccola utilitaria dalle dimensioni abbastanza contenute. La sua lunghezza infatti è solo di 404 cm, la larghezza di 178 cm e l’altezza di 145 cm, ma nonostante questo gli spazi sono ben bilanciati e può così essere una favolosa cinque posti.

Grande sviluppo da un punto di vista tecnologico al suo interno, con uno schermo multimediale da ben 10,3 pollici. Ciò che piace è sicuramente la possibilità di limitare fortemente i consumi, con la versione a benzina che è un 4 cilindri da 1200 di cilindrata con 84 cavalli che permette così di consumare solo 5,3 litri ogni 100 km.

Il suo costo di partenza al momento è di 19.400 Euro, dunque si tratta di una delle vetture che al momento presenta il miglior rapporto tra la qualità e il prezzo. Sembra dunque solamente adatta per strade interne e cittadine, ma in realtà è stata potenziata e non poco.

Hyundai i20 Rally1: una potenza eccezionale

Nel 2022 il mondo del rally ha dato il via a una serie di modifiche che hanno portato le automobili a diventare ibride. Questo inizialmente ha fatto storcere il naso a molti puristi, ma in realtà le vetture piacciono e sono prestazionali.

La Hyundai ha deciso di dare in mano ai propri piloti, su tutti gli ufficiali Thierry Neuville ed Esapekka Lappi, la i20 N Rally1. Si tratta di una macchina che mantiene le caratteristiche della vettura di serie, ma è il motore che subisce una rivoluzione pazzesca.

Il motore è T-GDI da 1600 di cilindrata, con la possibilità di erogare un massimo di 381 cavalli. A esso però si deve aggiungere anche un motore elettrico ben diverso che sommando a quello termico fa sì che la potenza massima possa toccare i 514 cavalli.

La batteria che è stata montata al suo interno è da 3,9 kWh e vi è la possibilità di ricaricarla esternamente. Da questo punto di vista il suo comportamento è molto simile alle plug-in. Per acquistare questa versione si può chiedere la Hyundai i20 N, meno potente ma comunque sportiva. In questo caso l’erogazione massima è di soli 204 cavalli, con la velocità di punta che è di 230 km/h.

In questa stagione c’erano tante aspettative per la Hyundai che aveva chiuso il Mondiale 2022 in crescendo. Purtroppo però la differenza con la Toyota continua a essere evidente e non dà modo alla casa sudcoreana di lottare per il titolo.

Neuville ha vinto solamente in Sardegna, su gentile concessione del compagno Lappi che dopo aver svolto il suo compito da secondo pilota non ha nascosto un po’ di amarezza. Questa Hyundai i20 Rally1, nonostante i problemi, rimane una vettura estremamente prestazionale.