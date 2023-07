Ferrari, lutto in casa Sainz: pesante perdita per Carlos

Una terribile notizia è giunta dalla Spagna. Il nonno di Carlos Sainz Jr. è deceduto. Il padre del pilota del campione di Rally era una figura portante della famiglia madrilena.

E’ un periodo complicato per Carlos Sainz, sia sul piano personale che professionale. Il figlio d’arte del Matador sta vivendo con grande pathos la battaglia interna con il suo compagno di squadra. Da sempre, in Formula 1, il compagno è il primo dei riferimenti e dei rivali, ma la situazione quest’anno a Maranello sembra essere sfuggita di mano.

In palio non c’è alcun riconoscimento né tanto meno la gloria. L’apoteosi dei contrasti interni si è avuta nelle ultime tre tappe del mondiale. Sainz, infatti, si è molto lamentato del congelamento delle posizioni a Montreal in favore di Leclerc. Lo stesso è accaduto anche al RB Ring. Carlos avrebbe voluto un team order da parte della squadra per cercare di raggiungere il leader Max Verstappen.

La squadra, giustamente, ha valutato bene la situazione, lasciando Leclerc al secondo posto. Nell’ultima tappa i contrasti sono iniziati già dalle qualifiche. Il driver con il numero 55 ha superato il compagno di squadra in Q1, per paura di non superare il taglio e prendere la bandiera scacchi prima dell’ultimo giro cronometrato.

Leclerc si è aperto via radio, ironizzando sull’atteggiamento non bellissimo del compagno. Sono piovute forti critiche sullo spagnolo, a seguito, dell’ennesima dichiarazione egocentrica ed egoistica rilasciata ai media spagnoli al termine del GP di Gran Bretagna.

Inserendo nel discorso Leclerc, dopo una mesta decima posizione davanti al teammate, Sainz ha affermato che avrebbe potuto precederlo, se solo avesse avuto un po’ più di fortuna nella SC, godendo di maggiore velocità rispetto a CL16. I dati, invece, hanno dimostrato che lo spagnolo non era più veloce del compagno. Sul web sono divampate le polemiche, quasi come se il #55 fosse ossessionato di precedere in classifica Leclerc.

Bruttissima notizia per la famiglia Sainz

Carlos è molto legato alla sua famiglia. E’ per lui un rifugio e la scomparsa di suo nonno, benché novantasettenne, ha rappresentato una spiacevolissima sorpresa. La notizia ha lasciato l’amaro in bocca anche a tutti gli altri membri. La famiglia spagnola più importante nella storia dell’automobilismo ha perso un uomo di successo che, proprio grazie alla sua passione per le auto, aveva avviato la carriera di Carlos Senior.

Il pluripremiato campione di Rally, a sua volta, è stato fondamentale nel percorso di crescita di Carlos Jr. Quest’ultimo, sin dalle categorie minori e nell’Academy Red Bull, mise in mostra una regolarità straordinaria. Sulle auto della precedente gen il madrileno ha confermato di essere molto costante, dimostrando il suo valore anche in Renault e McLaren.

Carlos Senior iniziò la sua carriera, grazie all’acquisto da parte di suo padre, Antonio Sainz, di una Renault 5. Il due volte campione del mondo di rally e tre volte campione della Dakar ha fatto la storia. Carlos spera i fare lo stesso in F1 al volante della Ferrari. La perdita di Antonio Sainz lascia un vuoto profondo. Da parte di tutta la redazione di tuttomotoriweb.it le più sentite condoglianze.