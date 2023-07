Quanto è potente la miglior Ford Puma? Il risultato ti sorprenderà

La Ford Puma è un modello storico della casa statunitense, ma c’è una versione che dimostra una potenza davvero incredibile.

In questi anni la Ford ha saputo rialzare la testa dopo un periodo complicato che l’ha vista più volte lontana dalla ribalta del mondo automobilistico. Ora però tutto sta cambiando, con la casa statunitense che ha nella Puma uno dei modelli di punta.

Si tratta di un crossover dalle caratteristiche davvero eccezionali, con la lunghezza di 419 cm, la larghezza di 180 cm e l’altezza di 154 cm. Questo le dà così modo di essere una meravigliosa cinque posti spaziosa e accogliente.

Al momento la casa statunitense ha deciso di crearla con due modelli diversi, mantenendo sempre un motore abbastanza ridotto. Infatti la Puma a benzina presenta un 3 cilindri da 1500 di cilindrata con la potenza che però è di 200 cavalli.

Molto bene dunque il suo picco di velocità che è in grado di toccare i 220 km/h, con il consumo che è ridotto solamente a 6,6 litri per 100 km. Il prezzo di partenza in questo caso è di 35.500 Euro, ma per risparmiare c’è la variante ibrida.

Un Mild Hybrid che monta un 3 cilindri da 1000 di cilindrata con 125 cavalli e la velocità di punta di 191 km/h. Il prezzo in questo caso crolla a 27.000 Euro, il che la rende una vettura molto apprezzata sia per la qualità delle prestazioni che per l’affidabilità, ma c’è un modello unico.

Ford Puma Rally1: la potenza in mano a Tanak

La Ford ha quasi sempre preso parte al Mondiale di Rally e lo sta facendo nel migliore dei modi anche in questo 2023. Il Team M-Sport non ha di certo le possibilità economiche dei colossi Toyota e Hyundai e per questo non mancano i problemi.

Quando si ha però un fenomeno assoluto come Ott Tanak qualcosa di buono si trova sempre e la Ford Puma ha vinto in Svezia la seconda tappa del Mondiale del WRC. Rispetto alla migliore versione di serie, la Rally1 monta oltre il doppio dei cavalli rispetto alla variante a benzina.

Ricordiamo come dal 2022 anche il WRC abbia deciso di passare all’ibrido e dunque sono montati sia un motore termico che uno elettrico. In questa Puma vi è un 4 cilindri da 1600 di cilindrata che eroga 381 cavalli, ma a questi vanno aggiunti anche quelli derivati dal motore elettrico.

In questo caso la Ford Puma ha così modo di toccare i 514 cavalli, con la batteria al suo interno che è di 3,9 kWh. Si tratta di una vettura eccezionale, con la frizione automatica, progettata con il sistema AKS, che permette di guidarla ancora più facilmente.

L’esperienza di Tanak dà modo all’estone di poter provare ogni gara a dare fastidio ai fenomeni della Toyota, mentre si notano i problemi del giovane Loubet. La Ford però ha una grande tradizione nel mondo del rally e anche con questa Puma riuscirà a trovare le misure per tornare a vincere. Corre solo da due anni e ha dovuto sostituire un mito assoluto come la Ford Fiesta WRC.