F1, Sainz sbotta contro il muretto Ferrari: battibecco con Leclerc

Carlos Sainz si è ancora lamentato per le scelte degli strateghi Ferrari. La risposta di Charles Leclerc, stavolta, non si è fatta attendere.

Dopo le polemiche in Austria per la scelta di congelare le posizioni nella prima fase del GP, Carlos Sainz si è subito aperto via radio per decidere di rompere gli indugi già in qualifica. La sfida si è accesa con un caotico Q1 con tanti team in lizza per la top 10.

Charles Leclerc ha subito il sorpasso del compagno di squadra in preparazione dell’ultimo giro cronometrato in Q1 e via radio ha tuonato: “Che bello Carlos, che bello il sorpasso“. Carlos Sainz, in precedenza e senza ironie, aveva dichiarato via radio: “Non è leale quello che mi fate fare…”. Ormai i rapporti sono tesi tra i due teammate e anche tra lo spagnolo e la squadra. Sembravano chiarite le circostanze che avevano portato il madrileno allo sbotto in Austria.

Dopo la Sprint Race del RB Ring, conclusasi al terzo posto, Carlos credeva di poter mettere pressione ai tecnici della Rossa, mettendosi nella prima fase di gara alle spalle di Leclerc con DRS aperto. A quel punto ha chiesto alla squadra di avere il via libera per andare a prendere Max Verstappen. Naturalmente non avrebbe potuto recuperare il gap dal pilota della Red Bull Racing. Un tentativo, del resto, che ha stonato perché discussa, ampiamente, prima della partenza della gara.

La tattica del muretto box della Ferrari, alla fine, è risultata giusta. Nella conferenza stampa in Inghilterra Carlos Sainz ha spiegato che aveva avuto un confronto con il team e tutto era risultato più chiaro a bocce ferme. Il problema è che, a mente calda nell’abitacolo, Carlos Sainz sembra dimenticarsi di tutti i buoni propositi.

Sainz, altra frecciatina alla strategia della squadra

Carlos Sainz, in Q1, ha scelto di sopravanzare il compagno di squadra e fare il giro. Nel Q2 entrambi i ferraristi hanno dimostrato di essere in palla. Nel Q3, invece, lo spagnolo e il monegasco hanno fatto il primo tentativo su gomme usate, segnando, rispettivamente, il quinto e il sesto tempo. Domani le McLaren, seconde e terze alle spalle di Max, Ferrari e Mercedes correranno a due punte perché, per la terza volta nella stagione, Perez non è riuscito a superare il taglio e partirà in quindicesima posizione. Non accadeva dal 2007 con David Coulthard al volante della RB.

Nell’ultimo tentativo in Q3, Carlos Sainz ha fatto registrare un buon primo settore, un discreto secondo settore e uno straordinario ultimo settore, chiudendo alla fine al quinto posto, davanti alle Mercedes e dietro a Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc.

Dopo una delle qualifiche più intense della stagione 2023 Carlos Sainz, ai microfoni di Sky UK, ha commentato: “Avevo un ritmo non male nelle qualifiche. Le condizioni meteorologiche non erano ideali, vista la pioggia e l’asfalto su cui abbiamo girato. Domani l’obiettivo sarà lottare per il podio, visto che penso che Max Verstappen abbia grandi possibilità di vincere, a meno di problemi tecnici o questioni particolari”.