Ex Milan la combina grossa: l’incidente in auto lo tiene fuori due mesi dal campo

Un ex campione del Milan era stato coinvolto in un incidente stradale che per lui ha avuto delle pessime conseguenze.

In questi ultimi anni il Milan è riuscito a riprendersi dopo un periodo davvero molto negativo. I rossoneri negli ultimi tre anni hanno saputo entrare in Champions League e nel 2022 hanno vinto uno Scudetto che mancava da ben 11 stagioni.

In questo periodo a Milano sono passati tanti giocatori di belle speranze che non sono però stati in grado di mantenere le promosse iniziali. Uno di questi è stato senza ombra di dubbio il senegalese M’Baye Niang.

In rossonero ci arrivò quando era davvero molto giovane e su di lui erano in molti a puntare. Il talento era di quelli cristallini, con la sua abilità di muoversi nello stretto che lo rendeva un attaccante veloce e pericoloso.

Peccava troppo però in fase realizzativa, infatti quando si trovava di fronte al portiere tante volte commetteva degli errori che non erano di certo degni del suo talento. Per questo motivo lasciò Milano dopo pochi anni in seguito di qualche gol importante, come nel derby del 2016, e una serie di incidenti in auto.

Uno dei più incredibili avvenne nel 2012, quando il ragazzo era appena arrivato a Milano e aveva solo 17 anni. Si trovava in macchina sul sedile di guidatore ed essendo minorenne ovviamente non avrebbe potuto farlo.

Per provare in qualche modo a giustificarsi con la Polizia meneghina decise di attuare uno scambio d’identità. Niang infatti affermò di essere in realtà il compagno di squadra Bakayé Traorè, di anni 27. Ovviamente venne multato e la notizia venne riportata dai principali quotidiani italiani.

Niang si schianta con la Ferrari: fuori due mesi

Non si trattò però dell’unico problema in auto per l’attaccante. Nel febbraio del 2016 infatti fu protagonista di un clamoroso incidente nel momento in cui stava tornando a casa dopo una serata al bowling.

Il Milan nel pomeriggio aveva giocato contro il Torino, la sua futura squadra, e per rilassarsi il giocatore decise di farsi una partita. Nulla di strano e di grave, ma purtroppo il passaggio dal ristorante alla sala bowling ebbe delle brutte conseguenze.

Niang infatti perse il controllo della propria Ferrari a causa dell’asfalto bagnato, con la vettura che era diventato impossibile da guidare. Il risultato finale fu che Niang riportò un grave impatto alla caviglia durante l’impatto con la sua auto.

Questo gli costò ben due mesi di assenza dai campi da gioco, una situazione che complicò e non poco la sua situazione con il Milan. La Polizia lo sottopose al test alcolemico che risultò negativo e fu lo stesso Niang a sottolineare questo fatto, spiegando come l’incidente fosse stato causato solamente dalle pessime condizioni metereologiche.

Per fortuna il ragazzo rientrò in campo dopo i due mesi di assenza, ma ormai al Milan non c’era più fiducia in lui. Rimase ancora un anno prima di iniziare un lungo peregrinare in giro per il mondo e ora è tornato in Francia all’Auxerre.