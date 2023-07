Leclerc, alla scoperta della sua famiglia di piloti: ecco cosa fanno i fratelli

Charles Leclerc è sicuramente il più famoso, ma in famiglia non è l’unico che ha deciso di intraprendere la carriera da pilota.

Nonostante non sia stato ancora in grado di vincere il tanto atteso primo Mondiale della carriera, Charles Leclerc è sicuramente uno dei più grandi piloti della sua generazione. Il campione monegasco ha dimostrato di essere un pilota amato dai tifosi della Ferrari anche per il suo stile di guida.

La voglia di non mollare mai e quel tocco di sano pazzia in pista che non guasta mai lo hanno fatto diventare il “Predestinato”. Prima o poi, quando avrà una monoposto in grado di farlo lottare per il Mondiale, di sicuro otterrà il tanto atteso successo finale.

Anche in un anno molto complicato per la Ferrari come il 2023 ha dimostrato di avere le carte in regola per mettere in difficoltà anche la Red Bull. La Pole Position a Baku è stato un grande capolavoro e sono pochi i piloti che quest’anno hanno concluso al secondo posto in gara come ha fatto a Baku.

La speranza di tutti i tifosi della Ferrari è che possa rinnovare il contratto e firmare per rimanere anche oltre il 2024. Leclerc è sicuramente il più famoso pilota della sua famiglia, ma pochi sanno che nel suo sangue scorrono chilometri e chilometri percorsi dal padre e che ha trasmesso anche a suo fratello.

Arthur, Hervé e il caso Lorenzo: il loro apporto nel Motorsport

L’unico membro della famiglia Leclerc che non ha nulla a che fare con il motorsport è il più grande di casa: Lorenzo. Il suo ruolo infatti è decisamente diverso, infatti lavora in banca, anche se non si sa quale sia la sua mansione.

Diverso invece il caso del piccolino di casa. Arthur infatti è nato nel 2000 e si tratta di un ragazzo estremamente talentuoso che sogna il passaggio in F1. In carriera gli mancava il grande successo, infatti nel 2019, con il US Racing Charouz arrivò terzo alla fine della Formula 4 ADAC, in una stagione vinta dal francese Theo Pourchaire.

Andò vicino al successo anche nel 2020 nella Formula 3 Regional Europe, a bordo della Prema. Non bastarono in quel caso le sue sei vittorie per avere la meglio del brasiliano Gianluca Petecof.

Il grande salto di qualità arrivato però nel 2022 quando ha vinto il Mondiale Formula Regional Asia con la Mumbai Falcons. Un trionfo straordinario che gli ha permesso di salire di categoria.

Dal 2021 infatti ha corso con la Prema in Formula 3, vincendo in totale tre gare, ma dal 2023 è passato con il Team Dams in Formula 2. La stagione al momento è di alti e bassi, ma a Melbourne si è tolto lo sfizio di un memorabile terzo posto, per ora l’unico podio in F2.

Buon sangue non mente, anche perché il padre dei due era un pilota. Hervé Leclerc non ha corso ad alti livelli, arrivando al massimo nella Formula3000. Nonostante questo ha permesso di trasmettere la sua passione ai figli, con Charles che sta ottenendo i migliori traguardi.