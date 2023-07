Genialata di Marc Marquez: che opportunità per i suoi tifosi

Chi tifa Marc Marquez avrà un’occasione unica, a seguito di un’idea del campione spagnolo. Ecco che cosa potrete fare presto.

Il 2023 di Marc Marquez è una delle annate peggiori per la leggenda spagnola, che non è ancora riuscito a conquistare alcun punto nel corso delle gare domenicali. Il nativo di Cervera è partito solamente in tre occasioni, ed ora c’è un mese di pausa per ricaricare le batterie.

La MotoGP tornerà infatti in pista il 6 di agosto a Silverstone, nella speranza che la Honda riesca a trovare una qualche soluzione per migliorare la situazione. Al momento, tutto questo appare molto complicato, e si può sperare solamente nelle concessioni di cui si parla ultimamente.

La DORNA vorrebbe dare una mano alla Honda ed alla Yamaha, visto che ci sono alcune voci che parlano addirittura di un ritiro della casa dell’Ala Dorata. Per ottenerle, tuttavia, occorre il permesso delle case europee, con l’Aprilia che si è già opposta fermamente a questa possibilità.

Marquez ha un altro anno di contratto che lo lega alla Honda, anche se c’è chi dice che è pronto per passare in KTM. Francesco Guidotti, team manager della casa austriaca, ha già detto che sarà molto difficile vederlo con loro nel 2024, ma che ci sono invece speranze per l’anno dopo.

Marquez, guardate cosa farà per i suoi tifosi

Il Gran Premio di Catalogna è stato spostato molto in avanti nel calendario della MotoGP targato 2023. Infatti, la gara di quest’anno si terrà domenica 3 settembre, sul tracciato di Barcellona, e ci sarà una grande sorpresa per tutti i tifosi di Marc Marquez, i quali speraro, ovviamente, di vedere al via il loro pupillo e di vederlo lottare per posizioni importanti.

Tuttavia, nonostante le difficoltà, il nativo di Cervera ha avuto una trovata geniale, ed ha scelto, per la notte tra sabato 2 e domenica 3, di trasformare il proprio motorhome in un host per AirBnb, ed ospiterà per una notte, per un massimo di due persone, coloro che riusciranno a prenotare.

Teaming up with @airbnb and @motogp to host an overnight stay at my team's motorhome during the Catalan Grand Prix.⁰

You ready? #MM93 #ad⁰https://t.co/IdZG6SmE7t pic.twitter.com/JPbRmUZGE6 — Marc Márquez (@marcmarquez93) July 6, 2023

Il prezzo sarà davvero bassissimo, considerando che si parla di appena 93 euro, ovvero il numero corrispondente a quello con il quale gareggia. Coloro che vogliono candidarsi per passare questa nottata, potranno inviare una richiesta di prenotazione a partire da mercoledì 19 di luglio, dalle ore 19:00, tramite il link www.airbnb.com/motogp.

Ovviamente, per i tifosi di Marquez che riusciranno ad accedere ci saranno diversi servizi compresi, come un’area a bordo pista accessibile solo a loro ed agli addetti ai lavori. Il motorhome sarà alloggiato nel paddock, giusto accanto alla roulotte privata dell’otto volte campione del Motomondiale. Inoltre, si potranno vedere da vicino alcuni cimeli personali del pilota, come i caschi e le sue tute da gara.

Non mancherà la possibilità di accedere alla pit-lane, per vedere la partenza della gara da vicino e poi seguirla con dei posti VIP. Si potrà, dunque, avere un accesso preferenziale tramite questi pass, per usufruire di tanti servizi esclusivi. Inoltre, potrete testare anche il simulatore della MotoGP, ed anche girarvi il paddock con una guida.