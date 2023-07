MotoGP, Marquez scappa dalla Honda? L’ex direttore svela la verità

L’ex direttore sportivo del team LCR Honda, Oscar Haro, si è sbilanciato sulla questione relativa al futuro di Marc Marquez.

In casa Honda tiene banco la querelle relativa a Marc Marquez. Il centauro spagnolo ha dimostrato sempre un forte attaccamento alla casa giapponese, riuscendo a portarla ai massimi livelli della MotoGP sin dall’anno del suo debutto. Il nativo di Cervera ha conquistato ben sei titoli mondiali in sella alla Honda RC213V, stracciando primati che sembravano imbattibili.

Il campione spagnolo ha vinto più titoli mondiali di Mick Doohan e anche di Valentino Rossi in sella alla moto giapponese, addirittura marcando il primo riconoscimento al debutto nella massima categoria nel 2013. Dal 2016 al 2019 MM93 ha registrato quattro titoli consecutivi, lasciando presagire la possibilità di diventare il più grande campione nella storia della classe regina.

Nessun primato, infatti, sembrava essere impossibile per Marc Marquez, ma i problemi sono sopraggiunti nel 2020. Il campione non è riuscito a proseguire la striscia di vittorie a causa del forte e determinante infortunio subito a Jerez de la Frontera nel primo appuntamento stagionale. L’annata era iniziata con ritardo a causa degli effetti della pandemia da Covid-19 a livello mondiale e, proprio in occasione del primo GP, Marc cadde pesantemente sull’omero destro.

L’equipe medica diede uno ok a dir poco folle per prendere parte alle prove libere del Gran Premio successivo. L’errore determinò la successiva rottura della placca inserita nella spalla destra, generando una serie di conseguenze fisiche devastanti per il catalano. La carriera è stata così stravolta da questo infortunio a cui sono seguite quattro operazioni per cercare di porre rimedio e problemi fisici al braccio destro.

La confessione sul futuro di Marc Marquez

Lo spagnolo nel 2023 ha già subito la rottura del primo metacarpo della mano destra, una contusione alla caviglia e la frattura di una costola. I motivi sono svariati, a partire dallo scarso feeling in sella alla moto 2023. I tecnici hanno cercato di rendere più guidabile la moto anche per tutti gli altri centauri della Honda, ad eccezione della vittoria di Alex Rins in Texas non ci sono stati buoni risultati.

In molti ritengono che la storia d’amore tra Marc e la casa dell’ala dorata sia oramai ai titoli di coda, soprattutto dopo il gestaccio del dito medio alzato in occasione della tappa in Germania. In questa annata lo spagnolo non è riuscito a conquistare nemmeno un singolo punto la domenica. Nessuna squadra ufficiale sembra disposta a correre il rischio di lasciare a casa i propri piloti per lasciare spazio al centauro di Cervera.

Anche per questo motivo lo spagnolo potrebbe rimanere in Honda anche nel 2024, come consigliatogli da suo fratello Alex, rispettando il suo contratto faraonico. A tal proposito ne è convinto l’ex direttore sportivo del team di Lucio Cecchinello, Oscar Haro. Quest’ultimo sul canale Twitch di Nico Abad ha sottolineato la lealtà del pilota nei confronti della Honda. Farà pressioni per avere una moto migliore ma “Marc è una persona molto leale”. La Honda spera di risalire la china, grazie alle performance dello spagnolo.