L’incidente in Toyota è devastante: il calciatore finisce in terapia intensiva

Un giocatore ha riportato tempo fa un grave incidente stando a bordo della sua Toyota con le conseguenze che sono state drammatiche.

Quando si va in automobile bisogna sempre stare molto attenti, soprattutto perché possono accadere degli incidenti in qualsiasi momento. Lo sa purtroppo molto bene anche un calciatore argentino che era a bordo della sua Toyota Hilux.

Luis Miguel Rodriguez era un giocatore molto interessante della squadra dell‘Atletico Central di Cordoba. Non è una delle realtà più note nel mondo sudamericano, essendo una società di terza divisione, ma il seguito in Argentina non manca mai.

Il giocatore ha 38 anni ed è arrivato ormai al termine della propria carriera. La scelta di acquistare una Toyota Hilux SW4 era dettata anche dal fatto di voler avere un modello decisamente prestazionale e soprattutto comodo quando si è al volante.

Si tratta infatti di una vettura da ben 479 cm di lunghezza, una larghezza di 186 cm e un’altezza di 183 cm. Questo fa sì che si tratti di una cinque posti e che le sue dimensioni siano tali da permettere estrema comodità a tutti i passeggeri.

Il motore è un bellissimo 4 cilindri da 2700 di cilindrata e in questo modo il gioiellino giapponese può passare da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi. Una tempistica che potrebbe sembrare abbastanza dilatata, ma che per una vettura del suo calibro non è poco.

La sua velocità di punta è 195 km/h, il che basta ampiamente per poter essere protagonisti anche di incidenti davvero incredibili. Rodriguez ne è stato vittima solamente il 2 maggio 2023, ma per fortuna le conseguenze hanno avuto un esito positivo.

Incidente con la Toyota Hilux SW4: paura per Rodriguez

Luis Miguel Rodriguez si trovava nella zona di Lamadrid, presso Tucuman, ed è proprio in questo ospedale che è stato trasportato d’urgenza. La sua Toyota infatti ha subito un incidente terribile, tanto è vero che l’impatto lo ha portato a perdere la memoria.

Rodriguez è stato portato in terapia intensiva e alle domande del medico ha spiegato come non ricordasse nulla. Secondo le parole di Jorge Valdecantos, il direttore del centro medico di Lamadrid, le condizioni del giocatore erano gravi ma stabili.

La situazione dunque avrebbe dovuto essere costantemente monitorata, con l’impatto che al momento avevo sconvolto il giocatore. Diversi testimoni parlano infatti di un Rodriguez che era sceso dalla macchina barcollando e in evidente stato confusionario.

Qualcuno ha raccontato che il giocatore stava parlando in maniera incomprensibile, buttando parole casuali che non avevano una connessione logica tra di loro. Per Rodriguez è stato diagnosticato un trauma cranico e vedendo le conseguenze, forse è un bene che non ricordi nulla dell’accaduto.

Di sicuro la possenza della Toyota Hilux SW4 ha aiutato e non poco Luis Miguel Rodriguez a subire solo un grave danno senza morire. Un incidente di tale portata avrebbe sicuramente potuto terminare in un modo ben peggiore.