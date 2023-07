John Elkann carica i tifosi della Ferrari: ecco i prossimi passi da fare

La Ferrari ha concluso il Gran Premio d’Austria in seconda posizione con Leclerc, mentre ha chiuso quarta con Sainz. Il Presidente John Elkann ha rilasciato delle dichiarazioni a sorpresa.

Dopo una buona partenza, Leclerc in Austria ha iniziato a fare dei tempi molto lenti nella prima parte di gara. Il monegasco è andato sopra il 1:10.7, mentre Sainz ha pensato ad un perfetto management delle mescole, dimostrando un passo migliore. Il #55 non ha mai mollato il DRS del prodotto dell’Academy, chiedendo apertamente di passare.

Poco dopo il motore Superfast della Haas di Hulkenberg è andato in fumo. La virtual SC ha permesso a tutti i piloti alle spalle della Ferrari. Non fortunati Sainz e Leclerc che hanno dovuto aspettare un giro extra, per poi effettuare un doppio pit stop molto lungo. Con il pit stop doppio Sainz ha perso tre posizioni, con Perez, Hamilton e Norris. Entrambe le Rosse, partite con le gomme medie, hanno rimesso le mescole gialle. Una strategia che ha pregiudicato la corsa di Carlos Sainz.

Lo spagnolo avrebbe voluto un team order, per provare a raggiungere Verstappen. La Ferrari ha scelto di fermare i piloti in contemporanea, sfruttando la VSC. Verstappen, invece, non si è fermato, puntando ad una sola sosta. Dopo i cambi, Carlos è stato costretto a rimontare alcune posizioni, mentre Charles, per la prima volta, è riuscito a comandare una corsa per qualche giro in questa annata.

Carlos Sainz, dopo essersi liberato dei piloti che lo precedevano, ha avuto dei problemi con i noti track limits. Lo spagnolo si è ritrovato davanti a Max Verstappen che ha deciso di effettuare il pit stop al giro 25. L’olandese si è preso la seconda posizione, senza prendersi eccessivi rischi. Il figlio d’arte di Jos, una volta sostituite le mescole, ha iniziato a volare, mettendo nel mirino Leclerc. Lo ha sopravanzato senza pietà.

Le parole di Elkann

Segnali di crescita per la Ferrari che ha messo in chiaro gli obiettivi. La Rossa è tornata seconda forza in Austria, nettamente, avanti a Mercedes e Aston Martin. Gli aspetti positivi ruotano sul buon esito degli sviluppi. Dal fondo all’ala anteriore, tutto è sembrato andare nella giusta direzione. I tempi sono stati positivi, con un ritmo migliore e anche un minor degrado delle mescole.

La Red Bull Racing, però, sembra ancora inavvicinabile. Perez, terzo al traguardo, continua a far fatica e commettere errori banali, ma Verstappen è diventato un pilota imbattibile. Verstappen è in uno stato di forma eccezionale e ha un vantaggio in classifica tale che potrebbe anche correre con una mano fuori dall’abitacolo. Piede, testa e carattere senza pari. Il DRS della RB19 è ineguagliabile, ma la SF23 ha fatto dei progressi.

Il Presidente della casa modenese, presenta in Austria, a Sky ha dichiarato: “È la più bella gara della stagione, siamo tutti molto felici. È stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull in casa propria. Vediamo dei progressi nella vettura e questo fa emergere le qualità dei nostri piloti. Il loro umore è molto buono, con una partenza positiva già dalla griglia. L’obiettivo è quello di mettere tutti sulla stessa direzione di progresso. Oggi celebriamo anche 800 podi in Formula 1, un numero molto importante che deve fornirci nuovi stimoli per fare meglio“.