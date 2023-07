Nuova Vespa Gtv 2023, le sue prestazioni infiammano i fan: è la più potente di sempre

La Vespa non ha mai puntato sulla potenza bruta, ma nel caso della Gtv 2023 è stata fatta una eccezione. Ecco le caratteristiche dell’ultimo modello della Piaggio.

La prima Vespa è stata realizzata da Enrico Piaggio nel 1946. L’Italia nel dopo guerra aveva bisogno di un mezzo versatile che potesse motorizzare milioni di persone. L’imprenditore si affidò all’estro dell’ing. aeronautico Corradino D’Ascanio. Il primo prototipo non convinse, per questo fu convocato l’ingegnere che diede una impronta decisivo sul concept MP5 Paperino.

Il designer Mario D’Este firmò lo stile inconfondibile dello scooter destinato a cambiare tutti i parametri dei mezzi a due ruote. Il successo fu subito impressionante, specialmente con alcuni modelli entrati nel cuore degli appassionati della Piaggio. La Vespa Gtv è stata lanciata nel 2006, rappresentando una versione retrò della mitica GTS. Alcuni componenti erano stati ereditati dalla progenitrice GT 60°. L’occhio dello scooter era integrato nel parafango, rappresentando l’erede delle Vespe a Faro Basso.

La dotazione della GTV aveva il manubrio a vista, la sella divisa in due porzioni diverse con rivestimento in vera pelle e cuciture a vista. Il tutto nella mitica colorazione Grigio Avio. Le versioni 125 da 15 CV e 250ie da 22 CV non erano economiche, costando, rispettivamente, 4.800 euro e 5.400 euro. I puristi apprezzarono il modello e il listino, nel 2008, si arricchì con il lancio della Gtv Navy, immessa sul mercato con la stessa dotazione, ma con il colore Blu Midnight.

Le caratteristiche della nuova Vespa GTV

L’obiettivo della Piaggio era puntare sull’elemento nostalgia. Per questo motivo fu scelto il faro basso, come la prima Vespa della storia. Inoltre fu svelato a Milano nel 2008 anche il concept della Vespa Gtv Sidecar. Altri riferimenti al passato erano identificati nel manubrio tubolare in metallo. Un perfetto mix tra antico e contemporaneo che rivive nella versione 2023, la più potente di sempre.

Il motore monocilindrico da 300 cc, con distribuzione a 4 valvole, raffreddamento a liquido e iniezione elettronica, sprigiona una potenza di 17,5 kW (23,8 CV). Secondo quanto dichiarato dal gruppo Piaggio rappresenta il massimo picco raggiunto sino ad oggi. Di serie è previsto il controllo elettronico della trazione ASR e del sistema frenante ABS.

La Vespa Gtv 2023 presenta delle colorazioni magnifiche, con due varianti: beige e nero, combinate a grafiche arancioni sulla zona frontale del cupolino e sulle fiancate della carrozzeria. Da notare i cerchi black opachi, così come le pedane e le maniglie e altri elementi della scocca. Le differenti linee del fanale anteriore e posteriore si completano alla perfezione con gli specchietti, il copri marmitta e altri elementi di colore nero.

I gruppi ottici della Vespa sono a LED, disponendo di un sistema di accensione chiamato keyless System. In sostanza, senza chiave, si può accendere con il tasto ON. Il quadro strumenti è di ultima generazione, dando al guidatore tutte le info necessarie. Sul display risulta visibile il contachilometri, l’ora, la temperatura, i consumi, l’autonomia e tanto altro. Non si conosce ancora il prezzo della Vespa Gtv 2023, ma le prestazioni saranno di alto profilo.