Non solo Charlotte: che fine ha fatto l’ex di Leclerc? Napoletana e bellissima

Charles Leclerc ha avuto in passato la compagnia di alcune bellissime ragazze e una di esse era italiana e con un fisico pazzesco.

In questo 2023 la Ferrari non sta riuscendo a ottenere i risultati sperati a inizio Mondiale. Sainz si trova al quinto posto in classifica generale, mentre Leclerc è solo settimo, nonostante abbia ottenuto a Baku l’unico podio stagionale.

Il monegasco nel 2022 ha vissuto un anno davvero molto particolare e travagliato. Da un lato è stato positivo perché non aveva mai chiuso un Mondiale da vice campione del mondo, ma allo stesso tempo avrebbe sperato in qualcosa di più.

A rendere ancora più amaro il suo anno solare ci ha pensato anche la conclusione del suo rapporto d’amore con la bellissima Charlotte Siné. I due hanno deciso di comune accordo di separarsi e lo hanno comunicato a tutto il mondo con una storia su Instagram il 6 dicembre del 2022.

I due hanno affermato di essere rimasti amici, dimostrando grande maturità e facendo vedere al mondo intero come si possano prendere strade diverse mantenendo buoni rapporti. Non sembra però essere andata nello stesso modo con la sua ex precedente.

Leclerc infatti era entrato nel mondo della F1 con accanto a sé un’altra bellissima donna che gli aveva fatto girare la testa. Non era monegasca come Charlotte, anche se il Principato lo conosceva molto bene. Era italiana, per la precisione di Napoli, e con un fisico bellissimo. Il suo nome è Giada Gianni.

Chi è Giada Gianni? La ex storica di Leclerc

I migliori traguardi sportivi mai realizzati da Charles Leclerc sono giunti proprio in occasione della sua relazione con la bellissima Giada Gianni. Il monegasco infatti aveva vinto nel 2017 il Mondiale di Formula 2, con la napoletana che aveva potuto festeggiare accanto a lui il grande traguardo.

Non solo nelle categorie minori, ma la Gianni fu la fedele compagna di Leclerc anche in occasione del suo passaggio in F1. Nel 2018 corse con l’Alfa Romeo e i risultati furono molto positivi, visto il livello della sua monoposto.

Per questo motivo nel 2019 passò alla Ferrari dove riuscì fin dal primo anno a battere Sebastian Vettel in quanto a punti tra ferraristi. Fu però proprio il suo passaggio al Cavallino Rampante che comportò la fine del rapporto tra i due.

Giada Gianni e Leclerc si separarono nel settembre del 2019, con la bellissima napoletana che accusò il pilota di essere in realtà fidanzato con la Ferrari. Non si può dire con certezza se i due siano rimasti in buoni rapporti, questa è la speranza dato che sono stati insieme per ben 4 anni.

La Gianni pur essendo napoletana conosceva molto bene Montecarlo, infatti era proprio qui che aveva studiato al liceo “Albert 1er“. Dopo l’addio al pilota della Ferrari, Giada ha trovato il nuovo amore, come si può evincere da Instagram. Si chiama Maxime Brizzi e vive anche lui a Montecarlo, ma si tratta di un professionista che opera all’interno del settore immobiliare.