Nadal sbatte contro un palo in macchina: quello che accade dopo è assurdo

Rafa Nadal da giovane era stato coinvolto in un curioso incidente in auto, con le conseguenze che sono state davvero bizzarre.

Uno dei più grandi atleti della storia recente dello sport mondiale è senza ombra di dubbio Rafa Nadal. Il fenomeno spagnolo è uno dei più decorati nel magico mondo del tennis e la sua rivalità con Federer rimarrà per sempre nella leggenda.

L’età purtroppo passa per tutti quanti e ormai ci si è dovuti abituare a non vedere più su un campo da tennis un atleta in grado di totalizzare in carriera ben 92 titoli. Un vero e proprio fenomeno assoluto che ha fatto del Roland Garros la sua terra promessa.

A Parigi infatti ha vinto come mai nessuno nella storia, ben 14 trionfi. Quello del 2022 rimane ancora oggi uno dei più leggendari e il suo grande rapporto con la terra rossa lo si era visto già da giovane.

All’inizio molti erano convinti che sarebbe stato un grande tennista solo con questo campo, dato che Nadal ha sempre messo in mostra una straordinaria potenza fisica. Fino al 2007 infatti si impose solamente a Parigi, ma aveva ancora solo 21 anni.

Nelle sue prime stagioni a grande livello dunque non sono di certo mancate le sconfitte, comunque determinanti nel suo percorso di crescita. Alle volte però per un giovane non è mai semplice riuscire a digerirle in breve tempo, soprattutto se si è andati a un passo dal successo a Wimbledon.

Nadal contro un palo elettrico: dopo se ne va a pescare

L’11 luglio 2006 era una giornata come tutte le altre, con Nadal di sbollire la delusione per la finale di Wimbledon persa contro Federer tornando nella sua Manacor, nell’isola di Maiorca. Alle ore 11 del mattino stava guidando per le strade della sua città, quando a un certo punto perse il controllo del veicolo e si schiantò contro un palo elettrico.

Fu una situazione incredibile, perché IB3 Radio, la prima emittente a riportare la notizia, non soltanto parlò dell’incidente dell’atleta, ma il villaggio di Portocristo rimase senza luce. Questo fu il motivo scatenante per il quale la maggior parte delle persone del luogo si fiondarono nella zona dell’incidente per capire cosa fosse successo.

Testimonianze del tempo raccontano di un Nadal visibilmente scosso per l’incidente, con una gentile signora che si avvicinò per offrirgli una bibita fresca. Chi ebbe una giornata infernale fu anche il padre del tennista, quel Sebastian Nadal che fu inondato di telefonate per conoscere le condizioni del figlio.

Nonostante la paura per l’incidente, Nadal sapeva come rilassarsi, infatti decise di passare tutta quella strana giornata a pescare. La motivazione dell’incidente, come ha raccontato a “elmundo.es” lo zio Toni Nadal, era da dettato dalla poca esperienza alla guida da parte del ragazzo.

Dunque anche il grande Nadal ogni tanto commette degli errori, ma solo quando si trova al volante. Dal 2006 in poi infatti ha continuato a scrivere pagine memorabili della storia del tennis.