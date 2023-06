Brutte notizie per Quartararo: l’infortunio è più grave del previsto

Non c’è tregua per Fabio Quartararo in questa annata. Il campione del mondo 2021 è cascato ad Assen in un contatto con Zarco, accusando un pesante problema fisico.

Il terzo posto nella Sprint Race sembrava aver riportato uno spiraglio di luce in un tunnel molto buio. Su uno dei suoi tracciati preferiti, l’asso della Yamaha era riuscito a sfruttare al massimo l’occasione nella gara breve. Scattato alla grande ha battagliato con Brad Binder della KTM. La presenza di quest’ultimo nelle prime posizioni ha rappresentato l’unica incognita di un’altra tappa dominata da Ducati.

Bagnaia e Bezzecchi si sono giocati la vittoria, mentre Fabio e il sudafricano il piazzamento sul terzo gradino. El Diablo ha avuto la meglio a causa del taglio nell’ultima chicane del rider della KTM. Un errore ripetuto anche nella gara domenicale. Per il campione del mondo 2021 è arrivato così il primo storico piazzamento sul podio in una Sprint Race. Nelle precedenti uscite il nativo di Nizza aveva sempre fatto la differenza in gara.

Quartararo si era ripromesso che avrebbe dovuto sfruttare al massimo i primissimi metri, allo spegnimento dei semafori, per non ritrovarsi intricato nel gruppone. Un errore allo start, invece, lo ha costretto nel midfield. Subendo sorpassi e sgomitando per restituirli, il centauro francese è scivolato, coinvolgendo anche l’esperto Johann Zarco.

Ha perso il controllo della sua M1 alla curva 5 nelle prime battute, trascinando con sé Johann Zarco. Quest’ultimo ha centrato in pieno il rider della Yamaha, dopo l’improvvisa scivolata. Il connazionale del team Pramac non ha potuto evitare il contatto, trovandosi difronte ad uno ostacolo.

Le condizioni di Fabio Quartararo

Si è subito temuto il peggio perché il rider della Yamaha è rimasto al suolo e si è potuto rialzare solo grazie all’aiuto del commissari e dello staff medico. Già acciaccato a causa di un incidente precedente all’alluce, Quartararo è uscito dalla ghiaia zoppicando e toccandosi il gomito.

E’ stato subito portato al centro medico. E’ emerso dai primi accertamenti che si tratta di una frattura e il pilota della Yamaha ha confermato che probabilmente dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

“Non ci vorrà molto per il piede – ha annunciato Quartararo, come riportato su Motorsport.com – Dovrò fare degli esami, normalmente avrò bisogno di un’operazione all’alluce. Avrò un po’ di dolore per qualche settimana”. Ci sarà una pausa estiva di tre settimane che potrebbe agevolare i tempi di recupero. Il campione del mondo 2021 spera si tratti di una convalescenza non troppo lunga. Di sicuro ora non potrebbe affrontare un weekend di gara.

La cancellazione del Gran Premio del Kazakistan rappresenta una buona notizia, tuttavia la stagione di Fabio è da dimenticare. In classifica piloti il rider è al nono posto, a quota 64 punti. Il distacco dalla vetta è di 130 punti: un gap irrecuperabile.

L’errore alla partenza del GP d’Olanda è stato pesante perché nel tentativo di avvicinarsi alla perfezione con uno stacco di frizione fulmineo ha fatto qualcosa di completamente sbagliato, perdendo numerose posizioni. Proverà a mettere a posto le cose dopo questa prima metà di stagione, cercando di prepararsi al meglio per la seconda metà della stagione.