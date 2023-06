Arriva una Vespa dedicata a Topolino? Il modello griffato Disney fa impazzire tutti

La Vespa ha appena lanciato un modello splendido, dedicato a Mickey Mouse. Ecco come sono le sue linee e tutte le info utili.

Il 23 aprile del lontano 1946, la Piaggio brevettò quella che è la sua creatura più famosa, amata in ogni angolo del mondo. Stiamo ovviamente parlando della Vespa, una vera e propria icona del Made in Italy del mondo, che ha venduto milioni di esemplari nel corso della sua storia, e che continua a stupire tutti con modelli sempre più particolari.

Questo brand è ormai un must per gli appassionati delle due ruote, e la conferma arriva dal fatto che la gran parte dei proprietari continuino a partecipare ai raduni che vengono organizzati, quasi tutte le settimane, in diverse parti d’Italia, permettendo di sfogare la passione verso il progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio.

La Vespa, pur essendo nata ben 77 anni fa, non sembra conoscere la parola crisi, ed in questi ultimi giorni, ne è stata svelata una versione che ha lasciato increduli i fan. Andiamo ora a scoprire quelle che sono le sue caratteristiche principali, ben coscienti del fatto che potrebbe trattarsi di una delle più curiose di tutti i tempi.

Vespa, ecco il modello speciale Mickey Mouse

In questo 2023, la Disney ed il suo personaggio pià famoso, ovvero Mickey Mouse, alias Topolino, celebrano 100 anni, e la Vespa ha deciso di omaggiarli con un modello fatto ad hoc. Il modello speciale è stato realizzato sulla base della Primavera 50,125 e 150 centimetri cubici, ed ha subito fatto sognare gli appassionati.

Il nome completo di questo modello è Disney Mickey Mouse Edition by Vespa, sicuramente, non una denominazione breve e facile da ricordare, ma questo è forse l’unico difetto di questa creatura. I colori, come potrete notare a primo impatto, sono proprio quelli di Topolino, ovvero nero e bianco, il colore della sua pelle, ed il giallo ed il rosso che contraddistingue ciò che indossa.

Ad assumere il colore giallo sono le ruote, che ricordano le scarpe indossate dal topo più famoso del mondo, mentre gli specchietti sono neri, con una forma che ricorda le orecchie perfettamente tondeggianti di Topolino. Sia sulla sella che sulla parte anteriore dello scooter c’è la firma, chiaramente immaginaria, di Mickey Mouse, che rende ancor più speciale quello che è un modello unico nel suo genere, una creatura che in molti avrebbero fatto fatica anche solo ad immaginare.

A commentare l’arrivo di questo modello ci ha pensato Michele Colaninno, Chief Executive of Global Strategy, Product, Marketing and Innovation, affermando che la Vespa crede molto in questo gioiellino: “I sogni sono quella cosa che ci fa guardare al futuro con grande ottimismo, anche in un momento complicato come quello che stiamo vivendo oggi“.

Colaninno ha poi aggiunto: “Un’icona senza età come il nostro marchio non poteva non celebrare un’icona altrettanto importante come Mickey Mouse nel centenario dalla nascita della Disney. La collaborazione con la Disney rappresenta l’unione di due realtà storiche che hanno un sogno condiviso. Vogliamo permettere a tutti quanti di esprimere senza censure la loro immaginazione, al massimo possibile della libertà di farlo“.