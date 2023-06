La “Jeep” che viene dalla Cina e vi lascerà di stucco: ecco quanto costa

La Jeep è fonte d’ispirazione per tante aziende e di recente è nata anche una versione cinese che ha lasciato tutti quanti senza parole.

Da diversi anni la Jeep rappresenta una delle società più all’avanguardia per quanto riguarda la realizzazione di Suv e fuoristrada. Il colosso a stelle e strisce infatti è diventato nel corso degli anni anche una grande fonte d’ispirazione per tanti.

Non sono di certo mancate le novità in quest’ultimo periodo, con la Jeep che da quando è entrata a far parte del Gruppo Stellantis ha avuto modo di ampliare sempre di più i propri orizzonti. Il mercato automobilistico ormai non è più legato solamente ai colossi occidentali e al Giappone, ma la Cina sta diventando sempre più centrale nei progetti a quattro ruote.

Gran parte del merito deve essere indubbiamente attribuito al grande sviluppo che questo Paese sta attuando per farsi trovare sempre più pronto per la realizzazione di automobili elettriche. Ecco allora come mai la possibilità di prendere spunto da un colosso come la Jeep ha permesso a una nota azienda di farsi conoscere anche in Italia.

Stiamo parlando della Chery, una ditta che nel Belpaese è conosciuta come Omoda. Nella nostra nazione ha già lanciato il modello 5 che ha riscontrato un buon successo, ma ora con il primo Suv ha intenzione di spopolare.

Omoda Jaecoo: prezzo, caratteristiche, motore

Si tratta della Jaecoo, un modello che di sicuro sarà considerato come quello di punta della casa cinese, almeno per quanto riguarda il mercato europeo. La Omoda ha voluto mettersi in mostra soprattutto per la qualità del motore più che per l’estetica.

La vettura infatti risulta essere molto squadrata e abbastanza “semplice” per quanto riguarda gli interni. La sua lunghezza tocca i 440 cm, la larghezza invece è di 183 cm e l’altezza tocca i 159 cm, il che le permette di essere comunque un Suv decisamente accogliente.

Come gran parte delle automobili provenienti dalla Cina anche la Jaecoo sarà completamente elettrica, con al suo interno una batteria da 64 kWh e con 204 cavalli. Questo è un dato decisamente a suo favore, infatti avrà modo anche di superare i 200 km/h, non poco per una vettura elettrica.

Ottimo anche il discorso legato all’autonomia, con la Jaecoo che è in grado di percorrere è un massimo di 450 km tra una ricarica e l’altra. Al momento è possibile acquistarla anche in versione plug-in, ma è l’elettrico il vero cavallo di battaglia dell’azienda.

Ciò che di sicuro farà gioire i suoi possibili clienti è il prezzo. La Omoda, stando a quanto riportato dal sito china2move.com, metterà sul mercato la Jaecoo per un valore tra i 13 e i 19 mila Euro.

Un affare su tutta la linea, dato che vi sembrerà di guidare una Jeep ma con un costo davvero molto abbordabile. Il mercato cinese è pronto così a spopolare anche in Italia.