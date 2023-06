Calciatore si schianta nel cortile della youtuber: distrutta la Lamborghini Huracan

Quando si acquista un’auto così potente come una Lamborghini Huracan capita di perdere il controllo ed ecco cosa è capitato a un calciatore.

Ci sono alcune vetture che sono senza ombra di dubbio il sogno di tutti quanti, delle spettacolari auto da corsa che non sembrano avere limiti. La Lamborghini Huracan è una di queste, infatti le sue caratteristiche sono davvero favolose.

Questa vettura è stata realizzata per la prima volta nl 2014 e da allora ha continuato sempre di più nel tempo a essere venduta in tutto il mondo. Un coupé da 452 cm di lunghezza, con una larghezza di 223 cm e un’altezza di 116 cm, il che le permette di essere una due posti con tutti i comfort del caso.

Chi la acquista lo fa soprattutto per il suo eccezionale motore, infatti al suo interno presenta un Audi V10 da ben 5200 di cilindrata. La sua potenza è derivata dalla presenza di ben 610 cavalli e si tratta di un’auto che è in grado di toccare fino ai 325 km/h.

Eccezionale anche il rapporto legato all’accelerazione con il passaggio da 0 a 100 km/h che avviene in soli 3,2 secondi. La casa emiliana ha realizzato anche diversi altri modelli nel corso degli anni, ma questa è di sicuro una delle auto più amata dai calciatori.

Lo era anche per Michail Antonio, giocatore del West Ham che da poco ha vinto la Conference League contro la Fiorentina, ma che in passato ha vissuto un vero e proprio momento di terrore assoluto.

Michail Antonio e la sua Lamborghini Huracan distrutta: è finita nel cortile di Kia Rosina

Secondo quanto viene riportato dal “The Sun”, Michail Antonio stava guidando la sua Lamborghini nella zona Sud di Londra, precisamente a Balham. Il ragazzo a un certo punto non ha trovato più l’aderenza giusta del veicolo al terreno e ha sbandato completamente finendo così nel cortile della youtuber Kia Rosina.

Quest’ultima di certo non pensava di ritrovarsi una Lamborghini Huracan nel proprio giardino e con due personaggi così di spicco in Inghilterra, i giornali sono accorsi all’istante. Antonio sembrava essere molto adirato per la situazione, tanto è vero che il Daily Mail ha parlato di una telefonata abbastanza animata da parte del calciatore nei confronti di un’altra persona.

La Lamborghini ha ovviamente subito diversi danni nella sua parte anteriore e dunque sarà costata carissimo ad Antonio la riparazione della sua supercar e a essa deve anche essere aggiunto il pagamento del muretto di Rosina. Per fortuna però c’è sempre il calcio e per lui è stato davvero un bene.

Il giorno seguente all’incidente ha voluto giocare il derby con il Crystal Palace e ha servito l’assist per il gol di Snodgrass. Alla fine nessuno ha riportato ferite o lesioni, dunque tutto è bene ciò che finisce bene.