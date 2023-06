Quanti ha soldi ha perso Immobile dopo l’incidente? La sua auto ha un prezzo assurdo

Ciro Immobile è stato protagonista di un grave incidente in auto e i danni hanno comportato ingenti perdite economiche per l’attaccante.

Quando si guida in macchina bisogna sempre mantenere altissima la concentrazione, anche se si sa che questo non è mai facile. Lo sa bene anche Ciro Immobile che nell’aprile del 2022 è stato coinvolto in un incidente che poteva avere anche conseguenze peggiori.

L’attaccante campione d’Europa con l’Italia nel 2021 infatti ha schiantato la propria automobile contro un tram che stava attraversando la strada in quel momento. L’impatto è stato devastante, con le immagini che dimostrano come la vettura di Ciro fosse completamente distrutta.

La cosa più importante in questi casi è veramente la salute e per fortuna sia lui che sua moglie non hanno riportato danni. Non si è ancora ben capito di chi sia stata la colpa, dato che le due parti si accusano a vicenda di non aver rispettato la precedenza.

Quello che è però sotto gli occhi di tutti è constatare come Immobile avesse tra le mani un potentissimo Land Rover Defender. Questa è una delle macchine in assoluto tra le più potenti e straordinarie, tra quelle catalogate come Suv.

Averla distrutta ha comportato così delle ingenti perdite economiche. Cerchiamo dunque di capire qual era la sua macchina e quanto può aver speso l’attaccante per poter far riparare il proprio mezzo.

Land Rover Defender: quanto è costata a Immobile?

Iniziamo subito dicendo che questo imponente Suv della Land Rover ha un costo di partenza di ben 55.500 Euro. Difficile pensare che l’attaccante napoletano abbia scelto il modello basilare, che risulta comunque essere molto prestazionale.

Al suo interno infatti monta un motore V6 da 3000 di cilindrata e presenta un carburante a gasolio. Le dimensioni imponenti (458 cm di lunghezza, 200 cm di larghezza e 197 cm di altezza) comportano prestazioni abbastanza nella norma, infatti i suoi 179 gli danno modo di arrivare al massimo a 175 km/h.

A questo modello basilare vanno però aggiunti anche altre due versioni decisamente più potenti: quella a benzina e la ibrida. La migliore di tutte è un modello con carburante verde che presenta un motore V8 da 5000 di cilindrata e con ben 525 cavalli.

Ecco allora come questa Land Rover Defender punta a ben altre velocità arrivando infatti a 240 km/h. A cambiare e non poco è anche il prezzo, infatti si passa da un minimo di 129.400 Euro a un massimo di 140.400 Euro.

Probabile che Immobile abbia scelto proprio la versione migliore della Land Rover Defender e quindi per poterla far riparare la “botta” dal meccanico sarà stata davvero ingente. Per poter rimettere in sesto il musetto anteriore della Land Rover Defender saranno serviti almeno tra i 25 mila e i 40 mila Euro e forse a quel punto Immobile avrà scelto per il cambio dell’auto.