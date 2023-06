Qual è la macchina di Lupin e quanto vale? Ecco di che auto si tratta

Nella pellicola basata sul ladro più noto al mondo ha fatto capolino una vettura gialla molto famosa alle nostre latitudini. Ecco la vettura di Lupin III.

Tratto dal manga realizzato il 10 agosto 1967 sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale giapponese, Lupin è diventato un personaggio noto in ogni angolo del mondo. Il creatore Kazuhiko Katō riprese il noto Arsenio Lupin, protagonista dei libri di Maurice Leblanc. Lupin III, infatti, è il nipote del ladro gentiluomo, noto anche per le sue relazioni amorose piccanti.

Le prime serie nel Paese del Sol Levante furono un successo clamoroso. Tra il 1975 e il 1976 Monkey Punch, pseudonimo di Kazuhiko Katō, realizzò su Weekly Shōnen Action una serie di 18 episodi di Lupin apprendista e, in seguito, la seconda serie “Nuovo Lupin III” fece furore a livello di vendite. A quel punto il passaggio alla TV con l’anime era scontato.

Per decenni Lupin ha fatto felice i ragazzini di numerose gen con avventure spettacolari. Il suo creatore diede vita ad un vero e proprio mondo intorno alla figura del ladro. I suoi fedeli Jigen e Goemon erano infallibili con la pistola e la spada. La creatività del gruppo mal si sposava con l’avidità e la sciatteria della bellissima Fujiko, o conosciuta anche con il nome Margot dalle nostre parti. La donna aveva sedotto e abbandonato il ladro più e più volte, arricchendosi delle refurtive.

Nonostante l’atteggiamento odioso della ragazza, Lupin non le riusciva a resistere. La doppiogiochista ricopre un ruolo fondamentale nella trama delle azioni del ladro, insieme ovviamente al mitico ispettore Zenigata. Le forze dell’ordine erano comandate dal capo dell’Interpol che nutriva un vera ossessione per l’esperto ladro. Lupin diventa così un cacciatore di denaro, oro, diamanti e oggetti preziosi di ogni tipo. Per i suoi piani il furfante si avvaleva di vetture potenti, una in particolare è diventata celebre.

Dalla 500 all’Abarth, ecco l’auto di Lupin III

Il rapinatore più famoso al mondo è diventato, in carne e ossa, protagonista anche al cinema. La pellicola di Kitamura Ryuhei riporta sui grandi schermi lo spirito anni ’60, sebbene alcune scelte siano state molto discutibili, a partire dal personaggio che interpreta il ladro che vedete in basso. La trama è risultata macchinosa e poco avvincente con troppi stereotipi sul ladro gentiluomo.

Il film di animazione Lupin III – The First mette in primo piano sequenze action a bordo di una una 595 Turismo gialla. L’Abarth è stata anche esposta alla prima, come potete vedere in basso nel video del canale YouTube di Carlo Del Regno. Questa particolare tecnica di animazione ha consentito al regista Takashi Yamazaki di rendere i protagonisti 3D, come fossero dei modelli 2D.

Vi garantiamo che in Lupin III – The First vi divertirete, certamente, più della pellicola, allacciando di più la trama storica del manga giapponese. La presenza di un’auto moderna come l’Abarth 595 regala quel brio in più agli appassionati del marchio dello Scorpione. L’auto presenta 165 cavalli, percorrendo da 0 a 100 Km/h in appena 7,3 secondi. Gli scarichi Akrapovic danno quel tocco di sportività in più. La vettura costa circa 30mila euro.