Abarth 595 e 695: i dettagli dei nuovi modelli dello Scorpione

Il marchio Abarth presenta due nuovi modelli per il 2023: la 595 e la 695 entrambi personalizzabili con 4 pack ricchi di dotazioni.

Abarth festeggia il suo 73° anniversario presentando la nuova gamma 595 per rendere onore al fondatore del marchio dello Scorpione, Carlo Abarth. Due i modelli che si presentano sul mercato in questo 2022: Abarth 595 da 165 CV e Abarth 695 con 180 CV, ognuno contraddistinto da specifiche caratteristiche che sapranno garantire come sempre grandi emozioni di guida e prestazioni degne di nota.

I clienti potranno personalizzare la versione più adatta alle loro esigenze, grazie ai quattro pack messi a disposizione dal marchio. Per la nuova Abarth 595 disponibili i due pacchetti “595 Turismo”, maggiormente focalizzato sullo stile, e “F595” che guarda soprattutto alle prestazioni. Invece per quanto riguarda la Abarth 695 a disposizione i pack “695 Turismo” e “695 Competizione”. Inoltre per chi non riesce proprio ad accontentarsi ci sono sette pack che racchiudono gli optional più richiesti e disponibili per entrambi i modelli. Su tutti spicca il Pack Racing Style riservato alla Abarth 695 che comprende lo spoiler ad assetto variabile per una migliore stabilità in curva e una maggiore reattività nei tratti misti.

I dettagli delle nuove Abarth 595 e 695

La nuova Abarth 595 da 165 CV ha di base tutte le dotazioni per offrire divertimento e prestazioni, come i cerchi in lega da 16 pollici, doppio scarico cromato, maniglie in cromo satinato, sedili in tessuto nero, pedali in acciaio inossidabile, volante con mirino in caso di guida sportiva, impianto frenante specifico Abarth. Sotto il cofano si nasconde un motore 1.4 T-jet Euro 6D Final da 165 CV, che consente di toccare una velocità massima di 218 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Abbinato al cambio manuale, a richiesta il cambio automatico.

La nuova Abarth 695 da 180 CV, versione top di gamma, aggiunge sedili realizzati con materiali più ricercati, cerchi in lega da 17 pollici, sistema di scarico Record Monza. Il motore 1.4 T-jet eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm, permettendo di raggiungere una velocità massima di 225 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. L’impianto frenante vanta pinze Brembo rosse in alluminio a 4 pistoncini. Non solo potenza, ma anche design raffinato con esclusività di materiali, a cominciare dal rivestimento del cockpit in Alcantara e fibra di carbonio e pomello del cambio in alluminio.