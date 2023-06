Chi ha vinto più 24 ore di Le Mans? I numeri parlano chiaro

La Ferrari si è presa la vittoria alla 24 ore di Le Mans del 2023, ma è ancora ben lontana dal record assoluto. Ecco a chi appartiene.

La 24 ore di Le Mans del 2023 si è conclusa come nessuno avrebbe mai pensato, almeno sino a pochi mesi fa. La Ferrari ce l’ha fatta ed è volata al successo con la 499P, un’Hypercar nuova di zecca che ha messo i piedi sulle piste solamente 11 mesi fa, visto che fu portata sulla pista di Fiorano nei primi giorni di luglio dello scorso anno, con Alessandro Pier Guidi al volante.

Il destino ha voluto che proprio questo ragazzo di Tortona portasse al traguardo la #51 di AF Corse alle ore 16 di domenica 11 giugno 2023, per portare al trionfo la vettura condivisa con James Calado ed Antonio Giovinazzi. Con il britannico c’è una collaborazione che ormai va avanti dal 2016, che ha portato al successo di tre titoli mondiali piloti in GTE PRO ed alla vittoria di due 24 ore di Le Mans in quella classe.

La vittoria di questi giorni è anche la rivincita di Giovinazzi, che è stato perfetto e che non ha mai commesso un solo errore, rispondendo a tutti coloro che lo davano per finito e che non credevano più nelle sue potenzialità. Vincere questa gara, con la Ferrari ed a cinquant’anni dall’ultima partecipazione è un risultato pazzesco, che merita di essere raccontato in tutte le salse.

I complimenti vanno anche e soprattutto ad Amato Ferrari, boss di AF Corse, ed Antonello Coletta, leader di Competizioni GT, reparto che si occupa di tutto ciò che è motorsport ma che non è collegato alla F1. I risultati parlano chiaro, questi due uomini, dopo i trionfi in GT, ce l’hanno fatta ancora una volta, ed ora la festa è tutta loro.

24 ore di Le Mans, ecco chi l’ha vinta più volte

La 24 ore di Le Mans è una corsa mitica, e vincerla è sempre una grande gioia, sia per i piloti che per i costruttori. Per la Ferrari si è trattato del successo numero 10 della sua storia, ed ora si è portata a -3 dai 13 trionfi dell’Audi, che non muove le sue statistiche dall’ormai lontano 2014, due anni prima di mollare l’endurance.

Tuttavia, davanti a tutti c’è saldamente un’altra casa tedesca, e stiamo parlando della Porsche. La casa di Weissach si è porta a casa la gara delle gare per ben 19 volte, le ultime tre di fila tra il 2015 ed il 2017 con la mitica 919 Hybrid, che bastonò la concorrenza di Audi e Toyota prima di decidere di ritirarsi dal FIA WEC. C’è da dire che questo marchio, tornato in Hypercar proprio nel 2023 con la 963, è stato forse la delusione più cocente della 24 ore di Le Mans 2023.

Le Porsche non erano poi così lente sul fronte del passo, almeno nella prima parte di gara, ma poi si sono letteralmente sgretolate a causa di problemi tecnici che le hanno attanagliate per tutta la durata dell’evento. La Porsche resta comunque la più vincente della gara più bella del mondo, ma deve stare attenta perché la Ferrari vuole la rimonta.