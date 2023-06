Va all’autolavaggio e ritrova la macchina così: il dramma per un giocatore di Serie A

Un noto calciatore di Serie A ha avuto una brutta sorpresa dopo che è andato a ritirare la sua vettura dall’autolavaggio.

Si sa che i calciatori ci tengono moltissimo all’immagine essendo dei personaggi pubblici. Inoltre i loro stipendi molto spesso sono davvero considerevoli, per questo motivo si possono permettere delle bellissime auto che vogliono coccolare e far sì che siano quanto più pulite possibili.

Anche Federico Marchetti, attuale portiere dello Spezia ed ex campione con Italia e Lazio, voleva far sì che la sua Ferrari 812 Superfast brillasse come nuova. Come gli si può dare torto, dato che ci troviamo di fronte a un gioiello straordinario dal costo di 300 mila Euro.

La prima volta che il Cavallino Rampante la mise sul mercato fu nel 2017, anno in cui Marchetti giocava ancora nella Capitale. L’automobile ha una lunghezza di ben 450 cm e si tratta di una splendida coupé due posti.

Federico si è fatto incantare da questa vettura soprattutto per il suo motore, un V12 da 6500 di cilindrata e con una pazzesca potenza derivata da 800 cavalli. In questo modo l’automobile poteva volare fino a un massimo di velocità di ben 320 km/h. Anche per quanto riguarda l’accelerazione siamo di fronte a un mezzo eccezionale, infatti da 0 a 100 km/h ha bisogno di soli 2,9 secondi.

Dunque cosa c’è di più per un proprietario di un’auto del genere se non andare all’autolavaggio per poterla lucidare a dovere? Questo è probabilmente quello che pensava anche Marchetti prima di essere protagonista di una sfortunata vicenda.

Distrutta la Ferrari di Marchetti all’autolavaggio: il portiere la prende con filosofia

Quest’evento è accaduto nel gennaio del 2021, anno in cui il portiere si era già trasferito in Liguria, ma a Genova per giocare con il Grifone. Una volta arrivato all’autolavaggio ha consegnato le chiavi all’inserviente e in totale tranquillità ha aspettato la sua auto.

Non si sa di preciso cosa sia successo, nessuno ha mai chiarito fino in fondo la situazione, ma il ragazzo si è fatto forse prendere dall’emozione per avere tra le mani una Ferrari e si è schiantato distruggendo la parte anteriore. Il danno è ammontato sulle svariate migliaia di Euro, con Marchetti che però non se l’è presa con il giovane.

La notizia è stata rapidamente ripresa dalle varie testate, su tutte “Il Secolo XIX” di Genova, e dunque il portiere ha voluto tranquillizzare tutti su Instagram. “Mi dispiace per quanto sia accaduto, ma la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male.” Testimoni inoltre hanno parlato di un ragazzo disperato e con il portiere che è stato colui che ha provato in tutti i modi a rincuorarlo. Una storia particolare che è finita, in qualche modo, con un lieto fine.