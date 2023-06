MotoGP, Bagnaia ruggisce al Mugello: i fan Ducati sognano

Pecco Bagnaia, nelle seconde prove libere del round toscano, ha fatto segnare il miglior tempo. Ottima giornata anche per il teammate.

E’ iniziata nel migliore dei modi la tappa di avvicinamento al weekend del Mugello. Il venerdì di prove libere ha raccontato di un Pecco Bagnaia in grande spolvero. Nonostante il fastidio alla caviglia, post incidente nella scorsa tappa, che non gli permette di essere al 100%, il campione del mondo ha dettato il passo nella seconda sessione di libere.

Il centauro torinese si è messo nelle migliori condizioni possibili in vista della gara. Un tempo da incorniciare nelle PL2, seguito come un ombra da Marco Bezzecchi. I centauri italiani della classe regina si stanno marcando anche in classifica piloti. Il Bez del team Mooney VR46, infatti, è ad un solo punticino di distacco dal campione del mondo della squadra ufficiale. Il romagnolo ha ottenuto più punti in gara, mentre Pecco ha approfittato alla grande del nuovo format delle Sprint Race.

Dopo tre cadute in cinque Gran Premi il piemontese dovrebbe ripetere il risultato del 2022, mettendo a tacere i detrattori. Finché sarà primo in classifica, nessuno potrà criticarlo. Di sicuro nessuno si sarebbe aspettato la sua leadership dopo 3 DNF. Il #63, oggi numero 1 della griglia, non conosce mezze misure. O vince o cade; sotto questo aspetto deve ancora molto maturare ed accontentarsi, in alcune circostanze, la domenica, proprio come fa nelle Sprint Race del giorno prima.

Al terzo posto, nella seconda sessione di prove, c’è il solito Alex Rins che sulla Honda sta svolgendo un lavoro egregio. Lo spagnolo ha già messo in difficoltà i ducatisti, strappando una insperata vittoria sul tracciato del COTA. Le altre quattro gare sono state vinte (due a testa) da Bagnaia e da Bezzecchi. Alle spalle del centauro del team di Lucio Cecchinello, ha marcato il quarto crono il centauro del team Pramac, Jorge Martin.

Ducati alla riscossa, Bagnaia gongola

A completare un pacchetto di quattro piloti nella top 5 c’è anche Enea Bastianini. Quest’ultimo ha patito le pene dell’inferno nel 2023, dovendo ancora prendere parte ad un Gran Premio. C’è grande attesa per rivederlo in pista, dopo la straordinaria annata 2022.

Per Pecco potrebbe essere un avversario in più nel prosieguo della stagione, ma per ora il campione in carica si sta concentrando solo sulla sua performance. Il feeling al Mugello è risultato immediato, come ha raccontato ai media post seconde libere. Il torinese ha annunciato: “Sono felice della strategia e del risultato delle prove. Abbiamo deciso di fare dei test sia per la gara, sia per le condizioni di pioggia che ci potrebbero essere nella giornata di domani e sappiamo di dover stare attenti in particolare domani, dove sarà importante non commettere degli errori”.

“Sono limitato nel polso perché mi dà sempre abbastanza fastidio e mi sento che non sto guidando ancora nella mia solita posizione e quindi sono un po’ limitato ma non a livello prestazione“, ha ammesso il campione del mondo della Ducati. In ogni caso è il favorito della sfida italiana.