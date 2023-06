Calciatore ex Serie A finisce nei guai: guida con il figlio in braccio, il web si scatena contro di lui

Un calciatore è finito nell’occhio del ciclone a causa di un video che lo ritraeva alla guida della propria auto con suo figlio in braccio.

I social network sono un bellissimo mezzo per poter rimanere costantemente in contatto con i campioni che tanto amiamo. Pablo Daniel Osvaldo è stato un grande attaccante d’area di rigore, ma alcuni suoi atteggiamenti hanno limitato la sua ascesa.

Un calciatore che veste le maglie prestigiose di Fiorentina, Roma, Juventus, Inter e Porto non può di certo essere uno dei tanti e i gol capolavoro non sono mai mancati. Allo stesso tempo non è mai stato semplice gestire il suo carattere e anche sui social tante volte è stato “sgridato” dal suo pubblico.

Un evento che di sicuro ha lasciato tutti quanti stupefatti è stato quando ha deciso di girare in macchina con suo figlio, il piccolo Morrison in auto. Nulla di male fino a questo momento, ma il problema è che non solo non lo ha messo nel seggiolino, ma nemmeno nel sedile passeggero.

Il bambino nato nel 2015 dunque ha solo 8 anni e non è il caso che stia sulle braccia del papà mentre questi sta guidando. Si tratta infatti di un’infrazione del Codice della Strada che prevede una multa che va dai 74 ai 299 Euro, oltre a una decurtazione di 5 punti dalla patente.

Osvaldo e il figlio Morrison alla guida: come l’ha presa la madre?

Qualcuno ha voluto sdrammatizzare la cosa dicendo che “sono cose tra padre e figlio“. Può essere anche vera la cosa, finché si rimane nel piazzale di casa e non ci sono altre automobili. In caso di incidente probabilmente Osvaldo si sarebbe ricordato per tutta la vita questo evento.

Il bambino ovviamente non capiva il pericolo e anzi era estremamente divertito. Ovviamente il web ha preso di mira l’attaccante italoargentino accusandolo di essersi dimostrato un incosciente e poco attento a suo figlio.

Ai microfoni del “Mundo Deportivo” è intervenuta l’ex moglie di Pablo Daniel Osvaldo, con Jimena Baron che ha cercato di smorzare gli animi. Inizialmente ha detto di essere molto contenta di aver visto suo figlio felice di stare con il padre, ma ha raccomandato in una prossima occasione quantomeno di indossare la cintura di sicurezza.

Osvaldo è sempre stato un giocatore da “vita spericolata” e ora è diventato anche una rockstar. Detto questo è giusto però tutelare i bambini da possibili rischi facilmente evitabili e l’attaccante non ha più ripreso certi eventi con il cellulare.

Vanno comunque fatti i complimenti ai due genitori che, nonostante abbiano scelto strade diverse, si dimostrano molto uniti per il bene del piccolo Morrison.