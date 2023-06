Ferragnez, visti i loro bolidi? Il parco auto è spaventoso

I coniugi più famosi del web hanno un garage con vetture spettacolari. I Ferragnez hanno dato un piccolo assaggio sui social.

Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati nel 2018 a Noto, suggestiva località siciliana. All’inizio della loro frequentazione in molti credevano si trattasse dell’ennesima manovra di marketing della influencer. Già nel 2016 la notorietà della ragazza lombarda era elevata, ma il flirt con il rapper l’aveva fatta diventare la protagonista assoluta delle copertine di mezzo mondo.

Forbes la nominò la fashion blogger più nota del pianeta e la sua fama, da allora, non si è più arrestata. Dal matrimonio con il cantante milanese sono nati due figli. Il primogenito Leone è già una star del web, grazie ai video postati dalla coppia. Se Brangelina aveva sconvolto lo show business americano per i loro film sul grande schermo, i Ferragnez hanno lanciato un modello social alle nostre latitudini.

Tutto ciò che non veniva postato dai coniugi su IG era, comunque, ripreso in un documentario dal titolo “unposted”. In tre giorni incassò un milione e mezzo di euro, mettendo in luce l’attaccamento maniacale dei fan. La coppia ha messo alla luce anche una figlia, Vittoria. Sono uniti più che mai, nonostante le dicerie iniziali sulla coppia, avendo attraversato alti e bassi, come tutte le coppie normali.

I due condividono tantissime passioni, tra cui le auto. Chiara e Federico si divertono tantissimo ad andare in giro a bordo di vetture di grande lusso. Nel loro garage, tramite le immagini, pubblicate dalla Ferragni sui social sono presenti auto spettacolari. L’influencer sembra adorare, in particolar modo, le vetture tedesche per la loro affidabilità.

Il garage dei Ferragnez

Tra le auto più recenti postate da Chiara c’è una magnifica BMW X7. Il mastodontico SUV di lusso è stato un regalo di Fedez. L’auto è perfetta per una famiglia, presentando un enorme abitacolo e un bagaglio molto capiente. La X7 equipaggia un motore da 400 cavalli a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo. La macchina è alimentata a benzina. Ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,8 secondi. Un vero mostro di potenza, ideale per lunghi spostamenti.

Chiara ha scelto di farsi immortalare anche su altri modelli della casa bavarese, oltre che al volante di una bella Audi nera, come apprezzerete nella gallery. La coppia viaggia spesso e, se c’è la necessità di andare veloci, può fare affidamento su una magnifica SF90 Stradale. La prima ibrida della storia della Ferrari presenta una potenza complessiva da 1000 CV. La vettura può viaggiare sino a 25 km alla velocità massima di 135 km/h. Qualora si vuole godere del sound del magico V8 del Cavallino, basta spingere sull’acceleratore e da 0 raggiunge i 200 km/h in meno di 7 secondi.

L’auto italiana costa circa 430mila euro. La SF90 Stradale è stata presentata in occasione dell’anniversario n.90 della nascita della Scuderia. Si tratta di una delle vetture modenesi più veloci di sempre, potendo raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Difficilmente i Ferragnez saranno così incoscienti da toccare una top speed tanto elevata. Per portare al limite una vettura come la SF90 Stradale servono delle skill da pro driver.