Quanto costa oggi la macchina KITT? Il prezzo è assurdo

La vettura KITT protagonista della serie TV Supercar ha raggiunto un valore sul mercato da capogiro. E’ stata battuta all’asta ad una cifra impensabile.

Chi non conosce la mitica KITT non ha avuto una infanzia felice. Si tratta del primo caso di Serie TV dove a rendere famoso e fascinoso l’attore è stata un’automobile e non viceversa. Il nome della vettura nasceva l’acronimo Knight Industries Two Thousand, nella prima serie TV, E si trattava di una Pontiac Firebird Trans-AM, mentre per la seconda stagione fu scelta una Mustang GT500 KR.

La terza gen della muscle car americana Pontiac fu modificata da un gruppo di tecnici che, per renderla speciale, voleva inserire delle tecnologie all’avanguardia o meglio futuristiche come lo scanner rosso. Fu fatto un restyling del cruscotto con elementi unici per inseguimenti da sballo. KITT era dotata nel telefilm di un computer di bordo con un’intelligenza artificiale avanzatissima che rendeva possibile un dialogo tra l’attore protagonista David Hasselhoff e la vettura.

A rendere il tutto ancora più epic era la capacità di provare sentimenti e stati d’animo diversi a seconda del tipo di missione e di giornata. In ogni puntata l’auto era in grado di effettuare delle manovre che lasciavano stupiti i telespettatori. Bastava la pressione di un tasto per far volare il veicolo a tutta velocità su due ruote, con lo Ski-mode, mentre il turbo boost permetteva di scavalcare ostacoli e saltare su altri mezzi. Naturalmente il computer di bordo permetteva anche la valutazione della strada migliore tenendo conto delle condizioni del traffico, proprio come oggi avviene con un normale navigatore satellitare.

Le innovazioni sono, effettivamente, diventate comuni sulle auto attuali, così come la possibilità di dialogare con un display di bordo sempre disponibile a ricevere i nostri comandi vocali. KITT aveva anche la carrozzeria resistente agli urti, un database in cui venivano inserite e trovate tutte le informazioni dei ricercati. Con le telecamere di videosorveglianza l’attore poteva sempre osservare il mondo circostante e intercettare i veicoli che sopraggiungevano.

Il valore di KITT

L’auto disponeva anche di una composizione chimica che consentiva di analizzare qualsiasi sostanza, dando anche la possibilità comprendere, nel più breve lasso di tempo, se un un oggetto stava per esplodere o rappresentasse un pericolo. Per di più la Pontiac faceva anche da motoscafo, essendo anfibio. Poteva viaggiare sull’acqua senza neanche la necessità del guidatore.

Indimenticabili momenti in cui con i sensori a led rossi la vettura riusciva ad analizzare l’ambiente circostante ad aiutare il protagonista anche nelle situazioni più spiacevoli. Non poteva mancare anche un tasto per la super velocità, migliorando l’aerodinamica e permettendo alla vettura di raggiungere i 480 km/h. Presente un sistema di frenata chiamato Emergency Breaking System per stoppare il bolide.

Due esemplari sono stati vendute all’attore protagonista. KITT fu esposta al museo inglese di Keswick Cars of the Stars. In giro per il mondo esistono tante repliche dell’auto originale che, recentemente, è stata battuta all’asta di una cifra coinvolgente. Come appurato su newsmondo.it l’auto ha raggiunto il prezzo di 475mila dollari.