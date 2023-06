Che squadra tifa Jorge Lorenzo? Ecco per chi batte il suo cuore

Jorge Lorenzo, oltre ad essere una leggenda delle due ruote, è anche un appassionato di calcio. Ecco per chi fa il tifo.

Della MotoGP odierna si dice spesso che non mancano i piloti con il talento, ma che le personalità di una volta non ci sono più. Una di quelle più influenti degli ultimi 15 anni è sicuramente stata quella di Jorge Lorenzo, che ormai già da diverse stagioni ha deciso di mollare le due ruote.

Il maiorchino è ora impegnato con le auto, e gareggia con la Porsche Super Cup, ed è stato presente nell’appuntamento di contorno alla F1 in quel di Monte-Carlo. Ovviamente, non è facile prendere confidenza con uno sport del tutto differente, ma a Jorge non manca di certo il talento.

Lorenzo ha detto più volte che sogna di correre alla 24 ore di Le Mans, la gara più bella del mondo che disputerà l’edizione 2023 tra pochi giorni, nel week-end del 10 ed 11 giugno. Oggi vi andremo a svelare una curiosità sul cinque volte campione del mondo, che riguarda però la sfera calcistica.

Lorenzo, ecco la sua squadra del cuore

La squadra del cuore di Jorge Lorenzo, e questo non è un mistero, è il Barcellona, passione che condivide anche con il grande rivale Marc Marquez. I due sono stati più volte visti assieme, nel paddock, a seguire le partite del Barca, spesso coinvolto in finali di Champions League o comunque eventi importanti proprio durante i fine settimana di gara.

Anche i due fratelli Espargaro, vale a dire Aleix e Pol, sostengono i blaugrana, così come anche Alex Marquez ed Aron Canet, che però corre in Moto2 e non in MotoGP. In pubblico, il primo segno di amore da parte del maiorchino per il Barcellona è risalente a tanti anni fa, per l’esattezza, all’11 giugno del 2009.

In quei giorni, si disputava il Gran Premio di Catalogna, un evento che è entrato nella storia. Si trattò infatti della gara del sorpasso all’ultima curva effettuato da Valentino Rossi proprio ai danni di Lorenzo, una mazzata atroce a livello morale ed anche per la classifica, con il “Dottore” che poi fuggì verso il nono ed ultimo titolo mondiale della sua carriera.

In quel week-end, Jorge gareggiò con una speciale livrea per celebrare la vittoria della Champions League da parte del Barcellona, ottenuta pochi giorni prima nella finale di Roma per 2-0 contro il Manchester United. Il numero 99 sul cupolino fu scritto con i due numeri di due colori diversi, riprendendo il blaugrana delle maglie, ma anche anche nel resto della moto non mancarono le novità.

Infatti, fu inserito lo stemma del Barca, con la scritta “Mes que un club“, il celebre slogan della squadra catalana. In quell’occasione, Jorge raccontò di essere stato presente alla finale di Roma, godendosi da vicino il trionfo della sua squadra. Purtroppo per lui, in quel week-end le cose non andarono come avrebbe potuto sperare, visto la beffa che subì all’ultima curva per mano del compagno di squadra. L’anno dopo sarebbe arrivata la rivincita nel mondiale.