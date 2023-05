Dove vive l’ex Ducati Casey Stoner? E’ un posto da sogno

Il bicampione del mondo, Casey Stoner, ha scelto un luogo magnifico per la sua pensione dorata. Il centauro ha detto addio alla MotoGP a soli 27 anni.

Casey Stoner è tra i pochi centauri nella storia delle due ruote che ha vissuto una ascesa repentina, senza un clamoroso declino nella sua ultima annata in MotoGP. La sua storia comincia sulle terre della Gold Coast australiana ed è proseguita in Europa, grazie ad un talento cristallino e un sodalizio che lo ha reso una leggenda delle due ruote. Con 45 vittorie in 176 gare disputate nel Motomondiale è tra i migliori di sempre della MotoGP.

E’ stato costretto al ritiro a causa di una sindrome da stanchezza cronica. Una malattia che può farsi capolino negli uomini tra i 20 ed i 40 anni di età. Il sentirsi, costantemente, affaticati lo ha portato a vivere male anche gli ultimi anni in Honda. Nel 2007, in sella alla Ducati Desmosedici, precedette in graduatoria, a sorpresa, fenomeni affermati come Daniel Pedrosa e Valentino Rossi. Quest’ultimo fu uno dei suoi acerrimi rivali, dopo la sconfitta subita nel 2007.

Casey Stoner vinse il mondiale, celebrando ben 10 successi. In quella stagione risultò imprendibile sulla moto di Borgo Panigale. Nei primi giri impostava un ritmo indiavolato, acquisendo un vantaggio e poi amministrando, saggiamente, le mescole nell’ultima parte di gara. In quell’annata decise di trasferirsi poi nel Principato di Monaco dove sposò la sua compagna storica Adriana.

Negli anni successivi in Ducati non riuscì a replicare il trionfo del 2007, ma diede vita ad una sfida senza esclusioni di colpi con il #46. Nel 2008 subì degli infortuni che lo condizionarono nella ricorsa al secondo riconoscimento iridato di fila. Al termine del 2010 decise di lasciare la casa di Borgo Panigale per legarsi al team Hrc Honda. Esordì alla grande con un trionfo, proprio come aveva al debutto con la Rossa. Conquistò, nella sua prima annata, il successo iridato, trovando un feeling spettacolare anche con la moto giapponese.

La casa di Casey Stoner

Nella sua ultima annata in MotoGP, nel 2012, salì sul primo gradino del podio in cinque occasioni, terminando al terzo posto della graduatoria. Lasciò spazio a Marc Marquez e decise di salutare il Paddock, senza rimpianti, trasferendosi nella sua Australia in una villa da sogno.

Casey e Adriana hanno due figli: la primogenita è Alessandra Maria, venuta al mondo il 16 febbraio del 2012, nello stesso giorno di Valentino Rossi, e l’altra è Caleya Maria, nata cinque anni dopo. Per crescere i figli i coniugi Stoner scelsero una villa a Upper Coomera, sulla Gold Coast ma non sull’Oceano. Una proprietà da ben 18.000 mq con una enorme piscina e spazi esterni per un totale relax.

Nella terra dei canguri la concezione di vita si lega molto alla natura. La villa presenta una sala cinema, una sala giochi, una cantina per i viti, palestra, sauna e una zona con stalle per i cavalli. Con diverse scuderie, una sala veterinaria e un’area per correre con i cavalli, l’ex pilota della Ducati ed Honda ha scelto per la quiete e la serenità.

Qualora volesse subito spiccare il volo c’è anche una zona dove può decollare con l’elicottero. La sua vecchia residenza, invece, affacciava sulla laguna di Riverside Drive, a Hope Island, sempre in Australia.