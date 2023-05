Honda, arriva completamente nuovo: lo scooter che fa sognare tutti

La Honda è sempre all’avanguardia in termini di innovazioni. E’ la prima volta in assoluto che uno scooter così è stato lanciato sul mercato.

Nonostante i risultati nel Motorsport non eccellenti, la Honda continua a portare innovazioni clamorose su strada. Soluzioni che stanno mettendo a dura prova i competitor nei rispettivi segmenti. Nelle ultime annate in MotoGP la casa di Tokyo ha sentito la mancanza del suo centauro di riferimento Marc Marquez. Tutto ciò ha portato a dei risultati al di sotto delle aspettative.

La Honda è scivolata all’ultimo punto della classifica costruttori nel 2022. In Superbike le cose non stanno andando meglio. Nell’ambito del prodotto, invece, la casa sta andando forte ed è ancora in grado di mettere in difficoltà i principali competitor. Come è accaduto anche in F1, la Honda ha ammesso di voler puntare con decisione sull’elettrico.

Di recente ha immesso sul mercato diversi modelli alla spina. Il brand nipponico sta provando ad indirizzare il mondo motoristico verso i modelli elettrici, in modo tale da poter dare una immagine più green. La scelta ecologica sta avendo il suo impatto in termini di immagini e in alcune aeree alcuni modelli EV sono molto venduti. Ben presto l’Europa sarà costretta ad abbracciare questa tecnologica, volente o nolente.

Nel 2035, infatti, in U.E. saranno vendute solo veicoli a batteria. Una scelta che tenderà a trasformare il parco circolante, non dando più la possibilità di acquistare mezzi con motori termici. La Honda si sta già proiettando al mercato delle grandi metropoli, realtà che già soffrono dell’inquinamento a livelli altissimi. Il lancio di veicoli elettrici rappresenterebbe una svolta per quei luoghi dove il tasso di Co2 sta rendendo irrespirabile l’aria. Uno scooter elettrico per poter girare in alcune città è una questione di primaria importanza.

Il nuovo scooter della Honda

La Honda ha scelto di puntare con decisione sull’ “oro elettrico”. Entro il 2025 arriveranno 25 modelli di scooter elettrici. La mission “carbon neutrality” entro il 2040 dovrebbe portare ad un netto stravolgimento della gamma. Si partirà con il nuovo Honda “EM1 e:”, adatto a tutti, con l’obiettivo di stupire sul piano del design. Chi lo ha detto che uno scooter elettrico non può essere anche bello e confortevole?

La Honda ha scelto una struttura solida con un telaio tubulare in acciaio, un doppio ammortizzatore e un freno a disco anteriore e a tamburo nella parte posteriore. Comodo, sicuro e, estremamente, moderno ha però dei grossi limiti. L’Honda Mobil Power Pack non garantisce ancora autonomia e prestazioni da favola. La top speed è di appena 45 km/h, mentre l’autonomia è di 41,3 km. Questa tecnologia è ancora agli albori. Tra qualche anno vedremo in città mezzi potenti e con grandi garanzie.

Per passare da 0% a 75% basteranno, comunque, solamente 160 minuti. I clienti potranno opzionare l’acquisto con leasing o noleggio, oltre al classico all in in concessionaria. La Honda diventerà leader di questo nuovo mercato? E’ troppo presto per dirlo, ma di sicuro la casa di Tokyo sta gettando le basi per avere un ruolo in un settore in grande espansione.