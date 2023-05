Dramma nel mondo delle moto: il pilota cade durante la gara e investe il pubblico (VIDEO)

Sulle strade della Colombia è avvenuto un incidente spaventoso. Nel corso di una competizione una moto da cross è finita contro diversi spettatori.

Siamo soliti raccontarvi, ogni giorno, incidenti che dovrebbero prevenire, con un pizzico di buon senso, altri episodi drammatici. Per fortuna questa volta non si sono registrati decessi, ma il bollettino dei feriti non può far lasciare impassibili. In alcune aeree del mondo le sfide tra centauri avvengono ancora in condizioni di precaria sicurezza.

I duelli in pista permettono ai fan sulle tribune di assistere con tranquillità alle battaglie, sebbene a volte accadono episodi che sfuggono ad una logica. Vi rimettiamo a queste immagini per farvi comprendere quanto il Motorsport sia pericoloso, anche sui tracciati migliori al mondo. Immaginatevi quindi di sgasare a tutta velocità sulle strade cittadine, contorniati da fan.

Nei Rally spesso viviamo scene insensate, con drappelli di tifosi che assistono a pochi centimetri dal percorso alle evoluzione dei piloti. In questo caso, però, il circuito costruito tra le vie colombiane non avrebbe potuto ammettere errori. Come possiamo osservare sui campetti del Motocross la sbavatura, che per centauri professionisti, è sempre dietro l’angolo. Basta poco per perdere il controllo del mezzo e schiantarsi contro le barriere.

Quando c’è una lunga via di fuga, magari con la ghiaia, è possibile sperare in un rallentamento del mezzo. Al contrario se c’è solo asfalto e la barriera senza gomme dista solo qualche centimetro le conseguenze possono essere devastanti. In tal caso si trattava di una transenna in ferro che avrebbe dovuto delimitare il circuito. Alcuni appassionati hanno addirittura scavalcato la struttura in ferro per poter assistere alle staccate dei piloti sulle moto da cross, con una impostazione da motard, ancor più da vicino.

Quando il cross su strada diventa pericoloso

Le corse motociclistiche dovrebbero essere sempre impostate sulla massima sicurezza dei protagonisti. In Colombia, invece, avvengono su tratti pericolosi. Nonostante i rischi, migliaia di fan rispondono presente agli eventi. Le strade vengono chiuse al traffico e nelle anguste stradine della città i piloti della cd. Motovelocidad si sfidano, senza possibilità di errori.

In molti, non avendo nel raggio vicino dei tracciati, decidono di presenziare alle battaglie urbane, pur consapevoli dei rischi. A Bogotà i centauri affrontano il Super Biker, una sfida che coinvolge piloti nazionali e internazionali in un circuito urbano appositamente progettato per l’occasione. Sono presenti moto da cross di cilindrata 125, 150 o 200 cc, divise in varie competizioni.

Il video caricato dal canale AS presenta dei contenuti forti. Se siete, particolarmente, sensibili vi consigliamo di non guardare le immagini. Un motociclista perde l’anteriore, prima di una curva a destra di 90°, finendo per tranciare numerosi appassionati assiepati nel pericoloso punto. A terra sono rimasti svariati feriti che per fortuna, in modo miracolosa, non hanno perso la vita. Le persone con i problemi più gravi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. La lezione è chiara: non esponetevi a certi rischi perché le conseguenze possono essere fatali.