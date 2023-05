Superbike, clamorosa indiscrezione su Pedrosa: Bautista lo ha convinto?

L’ex centauro della Honda, Dani Pedrosa, si sarebbe lasciato ammaliare dalle parole di Alvaro Bautista, campione del mondo.

A dir poco clamorose le indiscrezioni che sono emerse nelle ultime ore da una intervista di Bautista. Lo spagnolo è stato capace di dominare tutte le gare della stagione ad eccezione della Super Pole Race di Mandalika. L’ex centauro della MotoGP si è riscoperto campione nella massima categoria delle moto derivate di serie.

Dopo aver vinto nel 2022, sbaragliando la concorrenza di Jonathan Rea sulla Kawasaki e di Toprak Razgatlioglu sulla Yamaha, nel 2023 l’asso spagnolo non sta avendo particolari patemi e forse ha avuto anche l’idea giusta per rianimare la Superbike. In passato ci sono stati grandi campioni che sono transitati dalla top class del Motomondiale alla seconda serie più seguita nel mondo delle due ruote.

I tifosi italiani ricorderanno le vittorie di Marco Melandri e i successi iridati di Max Biaggi in sella all’Aprilia. Ben prima del lungo dominio del pilota nord irlandese Jonathan Rea la Superbike era terreno di caccia per piloti esperti che non avevano ancora intenzione di appendere il casco al chiodo. La categoria potrebbe fare al caso di un centauro che ha mollato per ragioni fisiche la MotoGP, probabilmente, troppo presto per dedicarsi al ruolo di tester.

Dani Pedrosa è stato un simbolo della Honda, pur non vincendo il mondiale nella classe regina. Lo spagnolo è capitato nel periodo peggiore, tra fenomeni assoluti come Casey Stoner, Valentino Rossi e Marc Marquez. Le prestazionali spaziali di quest’ultimo gli chiusero, definitivamente, le ambizioni mondiali in sella alla Honda del team HRC. Dopo l’ennesimo infortunio, al termine del 2018, decise di lasciare spazio al connazionale Jorge Lorenzo.

La proposta di Bautista a Pedrosa

Il centauro spagnolo della Superbike vorrebbe coinvolgere il connazionale nella prossima annata. A Jerez de la Frontera Dani Pedrosa, con una wild card, ha dimostrato di essere ancora all’altezza dei migliori della MotoGP. Nella massima categoria delle moto derivate di serie potrebbe ancora fare la differenza per podi e vittorie.

Da quando ha iniziato il suo lavoro di tester nel team KTM, la casa austriaca ha fatto enormi passi in avanti. Questo potrebbe attirare qualche grande costruttore in Superbike. Il campione del mondo del team Ducati Aruba che, in sella la Panigale, sta vivendo una seconda giovinezza è convinto delle potenzialità di Dani, a maggior ragione dopo l’acuto in Spagna di poche settimane fa.

In una intervista rilasciata al magazine Motorsport-total.com Alvaro Bautista ha invitato Pedrosa a tornare in pista e il centauro non avrebbe rifiutato. “Lo scorso inverno ho parlato con Dani Pedrosa. Gli ho detto che la Superbike con queste gomme si armonizza molto bene con i piloti leggeri. Gli ho detto che gli farebbe piacere. Ha detto potrebbe provarci”, ha annunciato il campione del mondo SBK.

Dani Pedrosa non ha alcuna possibilità di fare un test in Superbike perché gli austriaci non sono presenti, quindi dovrebbe legarsi ad una nuova casa. “Non ho dubbi sulle qualità di Dani. Ma come collaudatore perdi un po’ di velocità senza la concorrenza costante. Sono rimasto davvero sorpreso dalla sua prestazione (a Jerez in MotoGP, ndr)”. Pedrosa troverà più di una porta aperta nel caso vorrà lanciarsi in futuro in sella ad una Superbike.