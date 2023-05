MotoGP, Jorge Lorenzo e l’ammissione su Marquez: quel Mondiale “regalato” in Spagna

Il cinque volte campione del mondo, Jorge Lorenzo, a distanza di 10 anni, è tornato a parlare del crash che gli è costato un riconoscimento iridato.

All’ultima curva del Gran Premio di Spagna del 2013 Marc Marquez rifilò una sportellata clamorosa a Jorge Lorenzo. Quest’ultimo era in piena lotta con il Cabroncito per confermarsi campione del mondo in MotoGP. Nel 2012 il centauro della Yamaha aveva sbaragliato la concorrenza, festeggiando il suo secondo titolo in top class.

La classe regina fu sconvolta dall’arrivo di Marc Marquez. La Honda compose un dream team con Dani Pedrosa e il giovanissimo asso di Cervera. In quella magnifica domenica di maggio, a Jerez, Dani vinse la corsa di gran carriera con un netto vantaggio sui duellanti per il secondo posto. Jorge Lorenzo, all’ultimo giro, resistette a quasi tutti gli attacchi del catalano, sino al fatidico scontro all’ultima curva.

Marc prese la scia del centauro della Yamaha, affiancandolo e, di fatto, precludendogli la possibilità di effettuare la traiettoria. Il centauro della Honda studiò la manovra nei minimi dettagli, tuttavia Lorenzo non desistette e l’incidente fu inevitabile. Le carene delle due moto si toccarono. A pagarne le spese fu il pilota maiorchino in sella alla M1 che per non cadere dovette completare la curva sull’asfalto esterno, raccogliendo lo sporco e una beffa atroce.

Il rookie della Honda si assicurò il secondo posto, lanciando un messaggio chiaro ai competitor più navigati dell’epoca. Senza timori reverenziali avrebbe piegato le resistenze dei campioni, lottando per la sua prima corona iridata in top class. Lorenzo e Marquez si diedero battaglia per tutta la stagione e furono 4 punti a determinare la vittoria del giovane della Honda sull’esperto connazionale della Yamaha.

La bordata di Jorge Lorenzo a Marquez

Jorge è ancora convinto che sarebbe diventato campione del mondo nel 2013 se non fosse stato per l’incidente di Jerez. “È stato allora che ci siamo scontrati per la prima volta. Dopo questa gara, ci sono stati altri incidenti – ha raccontato Lorenzo in una intervista a MotoGP.com – Marc è Marc. Non è cambiato molto. È cresciuto un po’ e ha capito meglio alcune cose. Ma nella stagione 2013 abbiamo visto il Marc Marquez allo stato puro”.

Dal 2013 in poi, Lorenzo e Marquez sono stati acerrimi rivali sino alla “tregua” del 2015. In quel caso un mancato attacco di Marc, nell’ultima tappa di Valencia, consegnò nelle mani del maiorchino il suo quinto e ultimo titolo mondiale in carriera. Marquez fu capace di vincere un totale di sei gare nel 2013 e conquistare il titolo nel finale di stagione a Valencia per soli quattro punti.

“Non aveva niente da perdere e con un po’ di fortuna ha vinto il titolo. La conclusione era che non c’era quasi nessuna differenza di velocità. Era un po’ più lento”, ha ricordato Jorge Lorenzo che ha anche aggiunto che Marc non mostrò rispetto a Jerez, non subendo nemmeno una penalità. Quella manovra è costata un titolo mondiale al fenomenale ex pilota della Yamaha.