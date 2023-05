Dacia, arriva una offerta clamorosa: tua a soli 5mila euro, è corsa all’affare

Con una crisi economica sempre più preoccupante la Dacia ha elaborato modelli che hanno spopolato in Italia. La Duster ora è proposta con una promo fantastica.

C’è chi ha creduto prima di altri sulla diffusione di vetture economiche, magari a ruote alte. La casa produttrice romena si è ritagliata uno spazio in un mercato sempre più variegato e aperto alle diversità. Un tempo in pochi avrebbero optato per auto cinesi o romene, ma oggi i tempi sono cambiati. Nel nuovo millennio la Dacia è diventata super popolare anche alle nostre latitudini.

Gli ordini sono iniziati a viaggiare a gonfie vele, mentre la crisi di alcuni grossi brand ha fatto il resto. In pochi sono rimasti ai livelli pre-pandemia, ma c’è chi è riuscito a cavalcare l’onda della crisi. La storia della Duster, del resto, partiva da lontano e con basi solide. Già nel 2008 il 30% del parco auto circolante in Romania era targato Dacia. Era solo una questione di tempo che invadessero l’Italia e altri Paesi europei.

La Duster è uno dei modelli di maggiore successo della Dacia, grazie alla sua affidabilità ed un prezzo alla portata. Commercializzata nel 2010 in Europa, Africa, Turchia e in alcuni Paesi mediorientale la Duster ha fatto schizzare alle stelle i fatturati della casa romena. La vettura a ruote alte, sfruttando il know-how di Renault e Nissan propose un concetto di SUV ideale per la città.

La veste urban aveva una dotazione completa con assistenza di frenata, abs e ripartitore elettronico della frenata. La Duster può vantare una sicurezza molto elevata con due airbag frontali e laterali. Per questo motivo la vettura è diventata popolare e non solo perché il prezzo è decisamente conveniente. Nel tempo sono arrivati i nuovi motori e nuovi allestimenti, allargando la fascia di clienti interessati.

Dacia, la promozione della Duster

La Dacia Duster è diventata una delle auto preferite dagli italiani, specialmente nella motorizzazione 1.6 Bifuel GPL, poi sostituita dal motore TCe 100 Eco-g 3 cilindri turbo benzina da 100 cavalli. Anche sul piano del marketing il brand romeno si è mosso con grande furbizia, puntando su pubblicità e personaggi che avevano fatto la storia del Motorsport come Alain Prost.

Oggi ci sono tanti motivi per scegliere una Dacia. Con l’aggiornamento di due anni fa vi porterete a casa una vettura affidabile, ma anche ben curata e con un design moderno. Sono stati introdotti, infatti, i fari a LED a Y e un infotainment con un display da 8 pollici sulle versioni Comfort e Prestige. La scelta dei motori si è allargata ad un diesel da 115 cavalli o una versione benzina da 90 e 150 cavalli, oltre a quella benzina/GPL da 100 cavalli.

La vettura parte da 15.800, ma grazie alla promozione presente in questo periodo potrebbe essere un affare da cogliere al volo. Con anticipo di € 5.050, TAN 6,99% – TAEG 8,57% e 36 rate da 199 euro al mese dovrete poi pagare una rata finale du 13.455 € o sarete liberi di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, incluse nella rata avrete 3 anni di furto e incendio e 3 anni di manutenzione ordinaria. In sostanza vi basterà mettere subito sul piatto poco più di 5k euro di rata iniziale per sedervi nell’abitacolo del SUV romeno.