Bezzecchi protegge Valentino Rossi: svelata la verità sul team VR46

Marco Bezzecchi è diventato il contendente numero 1 di Pecco Bagnaia per la conquista del titolo mondiale 2023. Il giovane ha parlato nella sua esperienza nel team Mooney di Valentino Rossi.

Chi avrebbe immaginato Marco Bezzecchi protagonista sin dal primo weekend della stagione per i primissimi posti in classifica? Oltre al romagnolo e il suo entourage, probabilmente, solo Valentino Rossi. Il rookie dell’anno 2022 ha trovato il modo di vincere 2 delle prime 5 tappe del calendario, portandosi ad un solo punticino dalla vetta, occupata da Bagnaia.

Il centauro di Rimini ha iniziato la stagione in modo convincente, salendo sul terzo gradino del podio nel Gran Premio del Portogallo. La sua regolarità lo ha spinto a festeggiare i suoi primi successi in MotoGP ad Austin e a Le Mans. In questa stagione Marco Bezzecchi è diventato il terzo pilota dell’Academy di Valentino Rossi a conquistare un successo nella classe regina.

Dopo Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia il Bez si è ritagliato uno spazio straordinario in MotoGP in sella alla Ducati Desmosedici del team Mooney VR46. Il rapporto con Valentino Rossi è stato eccezionale sin dai tempi dei primi autografi nel paddock. A lasciare meravigliato il romagnolo è stato l’approccio del Dottore che si era informato su di lui e conosceva anche il suo stile di guida. Il primo incontro tra i due centauri è stato un sogno ad occhi aperti.

Valentino Rossi difeso da Bezzecchi

Il centauro si ritiene fortunato di poter correre con il supporto del 9 volte campione del mondo. Valentino Rossi ha fatto la storia del motociclismo ed è l’idolo di tantissimi piloti. Solo in due possono vantare il piacere di correre per lui nella massima categoria. Nel team Mooney VR46 Valentino ha rappresentato una guida di assoluto livello, sin dal giorno in cui ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP. Ha garantito un supporto continuo a Bezzecchi e a suo fratello Luca Marini.

Valentino Rossi avrebbe anche potuto continuare a correre in sella ad una delle sue moto ma ha preferito lasciare spazio ai giovani. Il centauro ha preferito dispensare consigli ai suoi ragazzi dell’Academy, dopo oltre un quarto di secolo nelle vesti di pilota. In molti ritengono che Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi, abbia il posto assicurato e in qualche modo possa essere sempre favorito dal fratello maggiore.

Marco Bezzecchi ha smentito e a tal proposito ha dichiarato: “Non sembra favorire Luca. Deve comportarsi così, altrimenti finirebbe nei guai con altre persone. Luca è veloce e merita di essere qui. Ma Valentino fa anche in modo che non ci siano differenze. Vale ha fatto un ottimo lavoro perché ci ha dato alcune regole all’inizio per mantenere le buone vibrazioni”.

“Abbiamo un certo vantaggio perché ci alleniamo insieme. Questo crea un rapporto che aumenta la competitività del gruppo. Ma quando qualcosa va storto, soffri di più. Ad esempio, se un pilota che non conosco fa una manovra stupida, mi arrabbio per un attimo, ma niente di più. Quando uno dei miei amici fa qualcosa che non mi piace, soffro di più”, ha concluso il Bez.