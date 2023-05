Marquez, la rinascita passa anche da Honda: la modifica che ha cambiato tutto

L’otto volte iridato, Marc Marquez, ha trovato un nuovo asso nella manica per performare al meglio in sella alla sua Honda RC213V.

E’ presto per parlare di rinascita ma nel weekend di Le Mans si sono visti sprazzi di vero Marc Marquez. Quest’ultimo, dopo tante pene, è riuscito a guidare come i bei tempi, sembrando un tutt’uno con la sua Honda. Con il giusto mezzo, qualora il #93 dovesse stare bene fisicamente d’ora in avanti, nulla è precluso al catalano.

In cascina Marc Marquez ha totalizzato appena 12 punti, frutti di una terza posizione nella Sprint Race inaugurale in Portogallo e del quinto posto nella gara del sabato di Le Mans. Il distacco dalla vetta è enorme, tuttavia ci sono state tante buone notizie che potranno rappresentare un’iniezione di fiducia per i prossimi GP.

Lo spagnolo sfrutterà la pausa per ricaricare le batterie, recuperare definitivamente il suo stato di forma fisica, dopo l’ennesima operazione chirurgica, e studiare il piano rimonta. Con Bagnaia a corrente alternata e un inesperto Marco Bezzecchi in sella ad una Ducati satellite, l’otto volte campione del mondo potrebbe fare lo scherzetto ad entrambi.

In Francia avrebbe avuto la possibilità di rosicchiare punti importanti al numero 1 della classe, ma si è fatto ingolosire dalla possibilità di giungere sul secondo gradino del podio, perdendo di fatto anche l’opportunità di conservare una terza o al massimo una quarta piazza. Da qui in avanti il centauro di Cervera non potrà più commettere altri errori.

La novità sulla Honda di Marc Marquez

In Francia ha debuttato il nuovo telaio Kalex, ristabilendo l’ordine naturale delle cose, ovvero Marc Marquez è tornato a lottare per le posizioni nobili della classifica, potendo guidare nel suo stile funambolico. Per tenere il passo delle Ducati Desmosedici il centauro spagnolo deve dare il massimo nei tratti misti, provando ad incollarsi in scia ad una delle GP23 sul dritto.

La sua Honda, in termini di top speed, è ancora carente nel confronto con i competitor. E’ risultato, però, visibile come il centauro di Cervera riuscisse a staccare più tardi a Le Mans, trovando il modo di mettere in difficoltà i suoi principali rivali. Nonostante la caduta nelle ultime battute del Gran Premio di Francia ha ricevuto i complimenti da parte degli uomini al suo box. In conferenza stampa ha dichiarato che ha risentito le sensazioni positive che aveva avvertito durante i test prestagionali.

Il manager della Honda che HRC, Alberto Puig, è sembrato raggiante, e ora crede nella possibilità di riavere il Marc Marquez pre-infortunio di Jerez de la Frontera. Il centauro è consapevole che il peggio potrebbe essere alle spalle; l’infortunio al primo metacarpo della mano destra sembra già non destare più particolari preoccupazioni.

Marc ha saltato 3 weekend nel 2023, dovendo rinunciare a correre dei GP che lo avrebbero, certamente, visto protagonista. Ora è iniziata una nuova fase e i tifosi del Cabroncito sperano di potere rivedere un Marquez al top già a partire dalla prossima tappa al Mugello.