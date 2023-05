24 ore del Nurburgring, Gara: impresa storica della Ferrari 296 GT3

La 24 ore del Nurburgring del 2023 vede trionfare la Ferrari 296 GT3 del Frikadelli Racing, che rompe l’egemonia tedesca.

Quella che è andata in scena durante la 24 ore del Nurburgring del 2023 è una vera e propria impresa della Ferrari 296 GT3, che al debutto assoluto alla maratona tedesca ha centrato una vittoria che nessuno avrebbe potuto prevedere. Straordinario il lavoro del team che ha gestito alla grande la vettura di Maranello, ovvero il Frikadelli Racing, che ha trionfato con la vettura #30.

Ad imporsi sono stati Earl Bamber, Nick Catsburg, David Pittard e Felipe Fernandez Laser sulla #30, autori della gara perfetta, riuscendo a riportare al successo una casa non tedesca per la prima volta dal lontano 2002, quando vinse la Chrysler Viper. La 24 ore del Nurburgring è una gara massacrante, in cui la Ferrari non era mai riuscita a vincere, ma ora questa lunga rincorsa è terminata.

Il Frikadelli Racing aveva già fatto vedere ciò di cui era capace con quest’auto pochi giorni fa, quando sul tracciato del Nordschleife aveva trionfato nella gara della VLN, il campionato tedesco di endurance la cui 24 ore è la gara principale. La 296 GT3 ha debuttato a gennaio nella 24 ore di Daytona, ma né in quel caso, né alla 12 ore di Sebring o nella prima tappa del Fanatec GT World Challenge aveva entusiasmato.

Proprio nella gara che non ti aspetti, grazie alla fantastica gestione dei piloti e di questa squadra tedesca, è arrivata l’impresa, rispondendo all’assalto finale della BMW M4 GT3 #98 del Rowe Racing con Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann e Maxime Martin, i quali ci hanno realmente provato sino alla fine.

24 ore del Nurburgring, la Ferrari batte tutti

La 24 ore del Nurburgring del 2023 ha visto, dunque, imporsi la Ferrari, che ha così messo le mani per la prima volta sulla vittoria in questa gara. La 296 GT3 #30 si è messa davanti a tutti sin dalle prime fasi, e nel momento del tramonto, al sabato, aveva anche perso parecchio tempo a causa di una foratura, per poi riuscire a recuperare.

Il finale della gara è stato tesissimo, visto che David Pittard, inseguito da Dries Vanthoor, era praticamente a secco con la benzina, riuscendo però a completare l’ultimo giro senza avere problemi particolari. Il podio è stato completato dalla Mercedes AMG GT3 #4 di Raffaele Marciello, Edoardo Mortara, Luca Stolz e Philip Ellis del team GetSpeed, che era partita dalla pole position.

La Ferrari che ha trionfato ha anche ottenuto il record sulla distanza con ben 162 tornate inanellate, ma c’è comunque da recriminare per quello che è stato il risultato di questa 24 ore del Nurburgring di un’altra vettura italiana. Stiamo parlando della Lamborghini Huracan GT3 #27 del team ABT Sportsline, affidata a Kelvin van der Linde, Marco Mapelli, Jordan Pepper e Nicki Thiim.

Questa vettura aveva preso la testa della corsa nelle prime fasi, ma anche lei è stata colpita da una foratura che ha causato parecchi danni, finendo nelle retrovie e chiudendo poi nona. Disastro anche per un’altra attesa protagonista di questa 24 ore del Nurburgring, ovvero la Porsche 911 #911 del Manthey EMA, con Michael Christensen, Kévin Estre, Thomas Preining e Frederic Makowiecki, costretti al ritiro dopo un incidente nelle prime fasi.