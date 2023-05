Passaggio di proprietà auto, come si fa e quanto costa: tutte le info

Come accade per la licenza di guida e altre pratiche legate all’automobile, le somme da sborsare variano a seconda del percorso scelto. Ciò significa che se lo si porta avanti in autonomia, o se ci si affida ad un ente terzo, cambierà il conto finale. Ad esempio, se si fa riferimento all’ACI, ai costi previsti, andranno aggiunti quelli di intermediazione. Analizziamo quindi cosa e quanto è necessario pagare, tenendo presente che il PRA e la Motorizzazione consentono di risparmiare. Le imposte di bollo corrispondono a 32 euro, a cui ne vanno aggiunti altri 16 per il rilascio del DU e 16 per l’autenticazione. 27 euro corrispondono agli emolumenti dell’ACI e 10,20 euro per i diritti di Motorizzazione. Tra una cosa e l’altra, dunque, si andranno a spendere all’incirca 100 euro. Tutto finito? Niente affatto perché non abbiamo nominato l’Imposta Provinciale di Trascrizione o IPT. Questa varia a seconda della potenza del mezzo protagonista del passaggio. Il costo fisso è di 151 euro per i veicoli entro i 53 kW o i 72 cv. Per quelli più prestazionali, ogni kW in più equivale a 3,51 euro extra. Va tenuto conto che le varie province hanno la possibilità di aumentare fino al 30% la tariffa. Ne consegue che a discrezione l’emolumento può accrescere anche 4,56 euro a kW. Purtroppo per gli automobilisti la maggior parte utilizzano la somma più alta. Nello specifico Aosta, Trento e Bolzano fanno pagare 3,51 euro i kW in più. Arezzo, Avellino, Benevento, il Friuli Venezia Giulia, Grosseto, Latina, Reggio Emilia e Vicenza vanno per i 4,21 euro. Crotone, Ferrara e Sondrio per i 4,38 euro. E tutte le altre per il costo massimo di 4,56 euro.

Ma cosa succede se si acquista una macchina non a benzina o a diesel? E’ bene informarsi, in quanto alcuni territori aiutano chi predilige le vetture ibride o full electric. Ciò significa che la parte variabile può risultare meno esosa di quella per le auto ad alimentazione comune. In alcuni casi vengono applicati degli sconti. In altri, invece, viene addirittura azzerato l’extra da versare.

Consigli per risparmiare

Per concludere ci soffermiamo su alcuni suggerimenti relativamente all’acquisto stesso. Come detto per portarsi a casa un’auto nuova, oggi ci vogliono almeno dodici mesi. La mancanza di componenti utili per la costruzione, sommata a quella delle bisarche per i trasporti da un Paese all’altro, hanno sicuramente addormentato il mercato. Non lo stesso si può dire del flusso di vetture che hanno già avuto uno o più proprietari.

Infatti sempre più di sovente ci si accontenta di un veicolo con già qualche anno sulle spalle e magari con molti chilometri accumulati, pur di trovare una soluzione al proprio problema. Va ricordato che comprare un’auto non sempre è per uno sfizio personale, ma una necessità. Pensiamo a coloro che lavorano con la macchina e se per un guasto irreparabile finiscono a piedi, non possono permettersi di attendere tanto a lungo.

Cosa fare quindi per evitare di spendere cifre tanto alte? La risposta è seguire la tendenza in atto, ovvero, facendo i dovuti controlli, cercare un venditore privato. Se, come abbiamo visto sopra, affidandosi ai concessionari non ci si deve occupare in prima persona delle pratiche burocratiche, e vi sono maggior garanzie di sicurezza sul fronte truffe, dall’altro lato è inevitabile che i costi finali crescano.

Dunque in sintesi più si è indipendenti nella ricerca, nelle trattative e nella finalizzazione, meglio è per le proprie tasche.