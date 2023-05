Ferrari, Leclerc a cuore aperto ammette tutto: ha già scelto anche il momento del ritiro

Charles Leclerc non delude mai i tifosi della Ferrari. Nonostante la partenza difficile in campionato ha avuto solo parole al miele per la Scuderia.

Leclerc avrebbe più di un motivo per essere infuriato con la Scuderia Ferrari. Nonostante gli sforzi per raggiungere i piani alti a suon di pole position, in carriera ha conquistato appena 5 vittorie in 5 anni al volante della Rossa. Si tratta di un bottino non in linea con il talento del giovane monegasco che avrebbe meritato di più sul piano tecnico.

Da anni il pilota dell’Academy della Ferrari deve fare i conti con problemi tecnici, strategie sbagliate e una gestione delle cose a dir poco approssimativa. Ha lottato molto per raggiungere la categoria regina del Motorsport. E’ stato sostenuto dalla Ferrari che ha creduto in lui, sin da quando era ancora un giovane dalle belle speranze.

Ha fatto innamorare milioni di fan, grazie a prestazioni eroiche e un carattere spontaneo. Nel corso della sua vita avrebbe potuto gestire un conto in banca più elevato, probabilmente, ed ottenere maggiori successi a bordo di una Mercedes o di una RB. La Ferrari gli ha dato tanto, facendolo diventare un simbolo, nonostante gli alti e bassi.

La partenza di stagione da incubo Charles Leclerc non ha limitato le sue ambizioni. Ha ancora voglia di dare il massimo per i colori del Cavallino. Il suo contratto scadrà al termine del 2024 e già sono iniziati i rumor sul suo possibile approdo in Mercedes al posto di Lewis Hamilton. L’anglocaraibico non ha intenzione di mollare il suo sogno e di lottare per l’ottava corona iridata, così come Charles Leclerc non ha voglia di lasciare la Ferrari senza aver compiuto la missione per la quale è arrivato nel 2019.

Le parole di Leclerc

In alcuni GP ha dimostrato di essere un autentico fenomeno, lottando con il coltello tra i denti con Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’unico podio stagionale è stato messo a referto dal numero 16, capace di ottenere anche la pole in Azerbaijan. Ora il suo obiettivo sarà sfatare il tabù a Monaco, dove non ha mai vinto.

“Pressione? Ne ho molta. Specialmente da quando sono in questa squadra. Richiede molta passione e responsabilità. Anche un piccolo errore ‘costa’ la delusione di molte persone. Ma ho sempre sognato di guidare in F1 e per la Ferrari, per questo motivo posso capire benissimo le responsabilità che si hanno quando si guida per questa squadra”, ha dichiarato Leclerc in una conferenza stampa.

“Quando inizierò a pensare al pericolo, credo che mi ritirerò. In pista si vede solo il risultato, ma c’è molto lavoro dietro e le persone spesso non lo colgono. La fiducia è tutto, si va dalla macchina ai meccanici passando per gli ingegneri. Non può essere altrimenti quando si toccano i 250 km/h. Tutto dev’essere perfetto. La fiducia dev’esserci in ogni aspetto”, ha ammesso Charles come riportato anche da FP.