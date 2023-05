Marco Simoncelli, arriva l’emozionante omaggio: il gesto che commuove tutti i fan della MotoGP

L’asso della MotoGP, Marco Simoncelli, prematuramente scomparso il 23 ottobre 2011, è stato ricordato nella sua Coriano. Ecco di cosa si tratta.

Simoncelli è nato a Cattolica, ma è cresciuto a Coriano, piccola realtà del riminese. Super Sic mosse i primi passi sulle minimoto nella cittadino romagnola. Già a 12 era considerato un predestinato, essendo diventato campione italiano nelle classi minori. Nel 2000 sfiorò il titolo europeo, arrivando secondo in graduatoria.

Nel 2001 partecipò al Trofeo Honda NR e al campionato italiano 125 GP. I risultati non stentarono ad arrivare nella stagione successiva. Il giovane si laureò campione europeo ed esordì nel Motomondiale in classe 125, nel Gran Premio della Repubblica Ceca, col team Aprilia CWF – Matteoni Racing. In quel weekend sostituì Jaroslav Huleš passato alla classe 250.

Il percorso di Marco Simoncelli nel Motomondiale fu impervio e ricco di alti e bassi. Il centauro dalla criniera leonina ebbe bisogno di diverse stagioni prima di ritrovare la giusta continuità. Nel suo percorso di crescita non sempre credette possibile arrivare in alto. Intorno a lui ha sempre avuto una squadra e una famiglia sensazionale che lo spinsero a dare sempre il 100%.

Marco si fece apprezzare per il suo carattere spontaneo e sempre disponibile con la gente. Simpatico, intelligente e, profondamente, altruista, una volta abbassata la visiera del casco, diventava un mostro di velocità, pronto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Divenne campione del mondo in 250 nel 2008. Il grande salto in Honda in MotoGP si è concluso come peggio non avrebbe potuto.

L’omaggio a Simoncelli

La scomparsa del Sic ha segnato anche le generazioni attuali. Gli studenti del liceo di Coriano Volta Fellini, difficilmente, potrebbero ricordare le gesta in pista del campione, ma hanno la piena consapevolezza di cosa ha rappresentato Marco nell’immaginario collettivo. In un murales, su un tratto di muro di contenimento di 50 metri, hanno voluto ricordare il grande pilota scomparso nel 2011.

Tra Coriano e la frazione di Passano sarà possibile osservare il viso iconico di Marco con il mitico numero 58 e la scritta SIC. Il volto del campione appare da una campo con delle margherite, ben realizzate dal gruppo di ragazzi che hanno seguito il progetto. L’idea è nata per dare vita ad un muro della città di Coriano in cui gli autori abitano.

I ragazzi hanno cominciato dalle vigne, che dominano le colline, fino alle margherite che decorano i prati, passando per la Chiesa del Paese sino ad arrivare all’immagine di Marco Simoncelli. Un’opera nata con il desiderio di immortalare i simboli di pace e serenità del Paese, senza trascurare un simbolo autentico della cittadina.

La scritta Terre di Coriano, marchio identificativo locale, permette di valorizzare il territorio ed è ben visibile sul muro. Commosso anche il sindaco Gianluca Ugolini che ha voluto ringraziare gli autori, Luca e Duilio, gli insegnanti e la dirigenza dell’Istituto Volta Fellini.

“Oggi inauguriamo un’opera che contiene gli elementi che più caratterizzano Coriano, primo passo di altri progetti in cantiere di Street art che coinvolgeranno sempre gli studenti per dare decoro e riqualificare spazi urbani per mezzo della bellezza”, ha commentato il sindaco al quotidiano Rimini Today.