Ferrari, modello iconico finisce all’asta: ha una particolarità incredibile

La nota casa d’aste RB Sotheby’s ha messo nelle scorse ore in vendita una Ferrari di qualche decennio fa che ha fatto la storia delle corse.

Quando si parla di supercar o auto di lusso, le aste sono quasi sempre milionarie. Se poi l’oggetto del desiderio è una Ferrari, allora il rischio è quello di assistere a una vera battaglia a suo di euro (o dollari) tra facoltosi appassionati di quattro ruote. E’ successo ultimamente con una speciale Testarossa che è stata messa in vendita da RB Sotheby’s, notizia questa che ha fatto letteralmente il giro del mondo. Ma di solito quando di parla di vetture di Maranello c’è da scommetterci che si andrà vicini a cifre record.

Se poi queste macchine sono appartenute a grandi campioni del passato, vedi le F1 di Michael Schumacher, allora ancor di più. Ma ultimamente anche una 312 PB, esemplare unico andato in pista in diversi campionato, è stato battuto all’asta per una cifra da capogiro. Ma in queste ore un’altra Ferrari è finita in vendita. E si tratta di un modello storico e con caratteristiche particolari. Parliamo di una 365 GTB/4 Daytona Scaglietti, prodotta nell’ormai lontano 1972.

Ferrari Daytona, un nome nella storia

Soprannominata la “Daytona” per via del successo della Ferrari nella famosa 24 ore sul circuito della Florida con la 330 P3/4, la 365 GTB/4 è la versione stradale di quel modello di successo. Il design fu curato da Leonardo Fioravanti di Pininfarina, e la sua particolarità è che si tratta dell’ultima di una linea di Ferrari V-12 a due posti con motore anteriore.

Le linee rappresentando un notevole allontanamento da quelle morbide ed ondulate delle precedenti Ferrari. Fu la risposta di Maranello alla futuristica Miura di Lamborghini, ma si riconoscono comunque le forme di una Rossa. E ancora oggi, a tanti anni di distanza, rimane modernissima come aspetto.

Quando fu lanciata la 365 GTB/4 era una delle auto più potenti mai prodotte, tanto che fu portata anche in pista da Dan Gurney e Brock Yates. Hanno corso nel Gruppo IV GT e hanno ottenuto risultati straordinari, come il 4° assoluto al Tour de France del 1971, il 5° assoluto e il 1° di classe alla 24 Ore di Le Mans del 1972, il 1° e il 2° assoluto al Tour de France del 1972, oltre ad altri due successi a Le Mans nel 1973 e nel 1974, e alla 24 Ore di Daytona una seconda vittoria assoluta e di classe nella corsa del 1973 e un’altra vittoria di classe nel 1975. Insomma una delle GT più forti della storia.

Una Ferrari con particolari unici

Questa 365 GTB/4, numero di telaio 16331, è una delle sole 158 Ferrari Daytona prodotte con guida a destra, visto che era destinata al Regno Unito. Il primo proprietario è stato infatti l’onorevole John Dawnay. E’ una vettura che unisce i colori Argento Auteuil dell’esterno su interni in pelle Nuvola, con diversi optional espressamente richiesti.

Dal 2017, questa 365 GTB/4 fa parte di una collezione importante di un uomo d’affari e viene offerta con i suoi libri e custodia originali. Inoltre è accompagnata da un notevole file storico, che ne racconta il suo percorso negli anni. I chilometri percorsi? Quasi 107 mila, in pratica quasi come nuova.