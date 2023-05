Moto2, terribile incidente a Le Mans: bandiera rossa, ansia per i piloti coinvolti

La Moto2 è stata scossa da un terribile incidente avvenuto al secondo giro del GP di Francia. Ecco cosa sta succedendo.

Inizia male la domenica del Motomondiale in quel di Le Mans, dove si celebra il Gran Premio numero 1000 della storia. Nel corso della gara di Moto2, è avvenuto un terrificante incidente, che ha coinvolto ben tre piloti. Si tratta di tre protagonisti, ovvero Aron Canet, Albert Arenas e Manuel Gonzalez.

Il tutto è avvenuto nel corso del secondo giro, con la regia che non è riuscita a catturare in live ciò che stava succedendo. La direzione gara ha subito dato la bandiera rossa, ma ha annunciato che tutti e tre i piloti sono coscienti. In sostanza, è accaduto che Arenas è caduto prima di tutti, per poi essere colpito dai due che lo seguivano. Uno spavento davvero enorme per tutti, ma l’importante è la salute dei piloti, sempre al primo posto.

Moto2, terribile incidente a Le Mans

La Moto2 e la Moto3 sono le categorie minori del Motomondiale, dove sono presenti piloti meno esperti e dove le moto viaggiano sempre molto vicine tra di loro, molto più che in MotoGP. Per questo, infatti, si verificano spesso gravi incidenti, ma per fortuna, questa volta tutto sembra essere andato nel migliore dei modi.

Huge crash in Moto2 race, with Red flag after the incident pic.twitter.com/1BcZkvIMYT — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) May 14, 2023

Le immagini sono davvero impressionanti, soprattutto l’on-board di Canet che ha preso in pieno la moto di Arenas che era caduto davanti a loro. La gara è stata interrotta, anche con qualche secondo di ritardo rispetto a ciò che faceva pensare l’incidente. A Le Mans si è dunque scatenato il caos, ma la cosa importante è che tutti se la siano cavata senza troppi problemi.

Come detto, infatti, i piloti sono perfettamente coscienti, ed ora c’è da capire se anche Sam Lowes potrà ripartire se riparereanno la moto, visto che era caduto poco prima. La direzione gara, visto che la corsa non aveva superato ancora i primi tre giri, ha deciso di ristabilire l’ordine di partenza prefissato.

Tony Arbolino stava conducendo ma dovrà retrocedere in terza posizione, ma va detto che è l’unico dei primi che potrà montare una gomma nuova, che ha preservato nel corso delle sessioni. Lowes era proprio colui che aveva fatto segnare la pole position, ma la sua eventuale ripartenza dipenderà dai danni che ha causato alla moto in quella caduta, precedente al crash dei tre descritti in precedenza.

Alonso Lopez si schiererà dalla seconda casella davanti ad Arbolino, con Filip Salac quarto seguito da Pedro Acosta e Celestino Vietti. Quest’ultimo stava esprimendo un gran passo, avendo messo a referto il giro più veloce proprio nel giro precedente al patatrac.

Le immagini del crash, che potrete vedere nel video postato in alto, parlano molto chiaro, e fanno capire come i ragazzi siano stati molto fortunati. Manuel Gonzalez è stato, senza alcun dubbio, il più fortunato, perché è stato praticamente falciato dalla moto del pilota davanti a lui. In questo caso, c’è davvero da dire che è andata bene in tutti i sensi, ed ora i piloti dovranno rientrare in condizione di gara dopo un grande spavento.