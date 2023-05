Marquez lascia la Honda? Lorenzo si lascia sfuggire qualcosa: terremoto in MotoGP

Jorge Lorenzo ha mollato la MotoGP da qualche anno, ma spesso tocca argomenti interessanti. Marc Marquez e la Honda sono avvisati.

La MotoGP non ha tra i suoi protagonisti, in termini di lotta mondiale, la figura di Marc Marquez dall’ormai lontano 2019, anno in cui dominò la scena su una Honda che esaltava la sua guida. Adesso, invece, la situazione è ben diversa, a causa di una serie clamorosa di incidenti ed infortuni.

Marquez non riesce a fare una stagione completa proprio dal 2019, visto che nel 2020 l’ha saltata praticamente tutta, avendo problematiche anche nell’ultimo triennio. La stagione di MotoGP targata 2023 è praticamente già finita, visto il gap in classifica da Pecco Bagnaia ed i dubbi sul suo rientro, che ora dovrebbe avvenire la prossima settimana a Le Mans.

Il nativo di Cervera continua a faticare sul fronte fisico, ed inoltre, non ci sono certezze sul fatto che al rientro potrà essere competitivo. La RC213V è tra le peggiori moto in griglia, e solo il miracolo di Alex Rins ad Austin ha consentito a questa squadra di tornare al top, ma si è trattato di un caso isolato. Marquez ha bisogno di ben altre certezze per il futuro.

MotoGP, arriva la previsione di Lorenzo su Marquez

Marc Marquez è sempre sotto i riflettori, ed in questi giorni, a parlare del suo futuro, ci ha pensato l’ex compagno di squadra alla Honda Jorge Lorenzo, ormai fuori dalla MotoGP dal 2019. Il maiorchino ha predetto l’addio alla Honda da parte del nativo di Cervera, almeno che le cose non cambino in fretta sul fronte della competitività della moto.

In un’intervista riportata da “Crash.net“, il cinque volte campione del mondo del Motomondiale ha parlato chiaro: “Credo che la storia d’amore tra Marc Marquez e la Honda non sia più la stessa. Marc era abituato a vincere quasi ad ogni anno con loro, ed adesso, con ben tre anni senza vittorie, credo che la storia d’amore che c’era sia arrivata alla fine. Ora ci sarà da capire se riusciranno a risanare la frattura o se le loro strade si separeranno, solo il tempo ed i risultati potranno dare una risposta“.

Lorenzo ha poi aggiunto: “Marc ha già dato un ultimatum alla Honda, non solo in privato, ma anche pubblicamente si è aperto da questo punto di vista. Sicuramente, c’è bisogno di una reazione da parte della Honda, ha bisogno di una moto buona, magari non la migliore in griglia, ma che sia almeno vicina alla Ducati“.

“La Honda è forse la squadra più forte, è quella che ha vinto più di tutti in MotoGP e che ha più budget. Però non vince sempre la più forte, a volte c’è anche bisogno di fortuna. Con Marquez hanno vinto tanti mondiali, grazie al suo talento ed alla condizione fisica, è un pilota straordinario. Ha bisogno di caratteristiche speciali sulla moto per andare al massimo, la Honda lo sa ed ha sempre seguito la sua strada. Ora fanno tutto per lui, per gli altri piloti è difficile fare risultati. Fino a 10-15 anni fa la moto era standard per tutti, ora la fanno soprattutto per lui“.