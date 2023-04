Vogliono rubare una F1, ma non la sanno guidare: l’epilogo è tragicomico

Sul web sta facendo scalpore la notizia di un furto andato decisamente male di un’auto di F1 del passato. L’epilogo è decisamente comico.

Le auto sono da sempre nel mirino dei ladri. E in molti Paesi rimane uno dei problemi numeri uno. In particolare in Italia, dopo i cali registrati tra il 2020 e il 2021, i reati legati al furto di due e quattro ruote sono in deciso aumento. E a dirlo è lo studio “Stolen Vehicle Recovery 2023“, secondo cui nel centro-nord del Paese ad essere prese di mira maggiormente sono i SUV, che nella stragrande maggioranza dei casi vengono rivenduti all’estero. Ma questo è una caratteristica che viene riscontrata anche negli altri Paesi, non solo nel nostro.

C’è da dire però che la top 5 delle auto prese di mira, almeno in Italia, vede in testa la FIAT Panda, seguita da Toyota RAV4, FIAT 500 e 500X e dalla Jeep Compass. Ma c’è anche un mercato molto florido che è quello delle auto d’epoca, che però riguarda molto spesso, come accade con le opere d’arte, colpi su commissione. C’è però chi tenta anche la fortuna cercando di portare via delle auto da corsa. Ed è quello che è accaduto dalla parte opposta del globo.

Auto da corsa-ladri, gli imprevisti del “mestiere”

Alcuni criminali in Australia hanno deciso di rubare un’auto davvero particolare, un’auto da corsa d’epoca che sicuramente poteva fruttare un sacco di soldi. Peccato che prima di tentare il colpo i ladri non si siano informati bene sul modello che stavano per prendere. Forse sarebbe stato di grande aiuto per la riuscita del colpo, perché l’epilogo è stato decisamente tragicomico.

L’auto in questione era una Brabham BT21, un esemplare raro, visto che è stato prodotto in circa 100 esemplari alla fine degli anni ’60. Il furto di uno di questi modelli sarebbe stato una grande notizia, peccato però che è fallito miseramente. La cosa più scioccante è che sembra che questi ladri volessero allontanarsi dal luogo del misfatto mettendo in moto l’auto da corsa BT21. Peccato che non solo non sapevano guidarla ma neanche accenderla. Ed è stato quest’ultimo particolare a decretare il triste epilogo.

I ladri non erano attrezzati per portare a termine questo lavoro. Alla fine la Brabham è stata ritrovata a pochi isolati di distanza con la frizione rotta, segno che hanno cercato in tutti i modi di portarla via senza successo.

Brabham T21: una macchina da F1 o quasi

L’auto in questione, come detto, fu progettata, sviluppata e costruita da Brabham nel 1966 e consegnata soprattutto a privati, che l’hanno utilizzata per gare in Formula 3 o Formula B statunitense.

I primi esemplari della BT21 arrivarono sui circuiti internazionali nel 1966. Il cuore era un motore a quattro cilindri Cosworth MAE aspirato da 997 cc (60,8 cu in) con 125 CV (93 kW) e il telaio in fibra di vetro la rendeva leggera e agile. Tra i piloti che più hanno vinto con questa vettura Peter Westbury, che con la sua Felday Engineering Ltd. ha portato a casa diversi trofei.